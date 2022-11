Piqué irá a Pamplona y su retirada será efectiva el 31 de diciembre

En el vídeo que ha colgado afirma que el sábado será su último partido en el Camp Nou No jugaría el derbi contra el Espanyol, previsto para fin de año

Gerard Piqué ha sorprendido a todo el barcelonismo anunciando que el sábado ante el Almería jugará su último partido en el Camp Nou. El central azulgrana recuerda que después del Barça no seguirá jugando al fútbol en ningún otro club así que su retirada de los terrenos de juego es inmediata. Pero para que no haya confusiones, el sábado Piqué no jugará su último partido de azulgrana.

Piqué tiene previsto ir a Pamplona y su retirada está previsto que sea efectiva el 31 de diciembre. Si nos atenemos a lo que dice en el vídeo, el defensa azulgrana no jugaría el derbi contra el Espanyol, previsto para el día de fin de año. Piqué siempre se ha motivado mucho contra el conjunto blanquiazul pero parece ser que no podrá poner punto y final a su carrera contra uno de sus rivales predilectos.