Piqué: una carrera legendaria

El futbolista catalán dice adiós para convertirse, definitivamente, en una figura histórica del FC Barcelona, el equipo que le vio ‘nacer’ futbolísticamente y con el que, tras un breve Erasmus en Manchester, alcanzó la gloria Tras unos últimos años marcados por las dificultades deportivas del club, sus aventuras profesionales en el mundo del entretenimiento y sus problemas personales, el '3' ha decidido concluir su carrera

Punto final a la carrera de uno de los mejores centrales de la historia. No solo la del FC Barcelona. Gerard Piqué anunció este jueves, por sorpresa, su retirada de los terrenos de juego. Con un emotivo vídeo publicado en las redes sociales, donde siempre se sintió tan cómodo como en sus mejores años sobre el césped, el defensa explicó que los dos partidos previos al Mundial escribirán los últimos capítulos de su carrera. El futbolista catalán dice adiós para convertirse, definitivamente, en una leyenda del club de su vida, en una figura histórica del equipo que le vio ‘nacer’ futbolísticamente y con el que, tras un breve Erasmus en Manchester, alcanzó la gloria y levantó todos los títulos habidos y por haber.

Piqué, rebelde por naturaleza, fue uno de los primeros jugadores que demostró que abandonar la Masia no era incompatible con triunfar en el Barça. Socio culé desde el día de su nacimiento, el 2 de febrero de 1987, ingresó con 10 años en el fútbol formativo azulgrana y destacó en todas las categorías inferiores al lado de Leo Messi, Cesc Fàbregas y compañía, una de las mejores generaciones jamás recordadas. Su condición experimentadora, que mucho tiempo después acabaría trascendiendo el deporte, le llevó a firmar su primer contrato profesional con el Manchester United en 2004.

En Inglaterra ‘conoció’ la élite y vivió una época estimulante a todos los niveles. Solo disputó 23 partidos entre todas las competiciones con los ‘red devils’ hasta 2008, cuando regresó a la Ciudad Condal tras colaborar en el doblete de la Premier y Champions League. La temporada 2006/07, no obstante, jugó cedido en el Real Zaragoza con un balance de tres goles en 28 apariciones… y muy buenos recuerdos: “Tenía dos horas y cuarto en coche a Barcelona y el trayecto de Los Monegros me lo sé de memoria. Había semanas que lo que hacía era dormir durante el día. Por la noche me iba a Barcelona, salía de fiesta, volvía y entrenaba. Era una locura. Me lo pasé muy bien”, recordó el propio Gerard hace unos meses, en una conversación con el ‘youtuber’ Jordi Wild.

Piqué recuerda sus 600 partidos con el Barça a través de imágenes y vídeos | sport

Una época gloriosa

Sin su fichaje sería imposible explicar la época más gloriosa del FC Barcelona. Debutó el 13 de agosto de 2008, en una goleada al Wisla Cracovia (4-0), y desde entonces se consolidó en el eje de la defensa del equipo de Pep Guardiola que, unos meses más tarde, acabaría levantando el primer triplete de la historia entidad con un dominio sin precedentes a nivel estatal y continental.

El resto es historia. 615 partidos, 53 goles y 30 títulos con la elástica blaugrana: 8 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubs. Y otro triplete inolvidable en 2015, en esa ocasión con Luis Enrique en el banquillo.

Gerard Piqué celebra un gol del Barça en su primer temporada en el Camp Nou | Paco Largo

El ‘3’ también integró la columna vertebral de la selección española que se proclamó campeona del mundo en 2010 en Sudáfrica y dos años después conservó el trono continental en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Desde que Vicente del Bosque le hizo debutar el 11 de febrero de 2009 ante Inglaterra (2-0 para la ‘Roja’ en el amistoso) hasta el Mundial de Rusia, cuando finalizó su etapa en el combinado nacional absoluto, acumuló 102 internacionales.

"Tarde o temprano volveré"

Tras unos últimos años marcados por las dificultades deportivas del club, sus aventuras profesionales en el mundo del entretenimiento y sus problemas personales, Gerard Piqué ha decidido concluir su carrera y dar el paso al lado que prometió tras la debacle contra el Bayern en Lisboa (2-8), una de las peores noches de su dilatada carrera.

25 años después de su llegada a la Masia, con todos los sueños cumplidos, “ha llegado el momento de cerrar el círculo”. “Paso a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos tal como mi familia hizo conmigo”, se sinceró antes de sentenciar el vídeo con una frase muy elocuente: “Ya me conocéis. Tarde o temprano volveré”.