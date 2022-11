Gerard Piqué anuncia su retirada del Barça y del fútbol

El defensa ha colgado un video despidiéndose del Barça "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", anuncia

Ha saltado la sorpresa. Gerard Piqué ha colgado un video en sus redes para despedirse de los aficionados culés en el que avisa de que "este sábado será su último partido en el Camp Nou". El futbolista azulgrana ha sorprendido a todo el mundo del fútbol anunciando su retirada.

"Culers, us he de dir una cosa", se titula su publicación en redes

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo" empieza el central. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será".

Todo seguido, lanza la 'bomba' del día: "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou". El FC Barcelona se enfrenta el sábado a las 21:00 horas al Almería en casa.

El último partido antes del parón por el Mundial será en Pamplona para enfrentarse a Osasuna, donde se entiende, también estará el central azulgrana.

Este sería el último partido de la excelente carrera de Gerard Piqué, aunque podría cerrar "el círculo", como él mismo dice, retirándose en 'su casa', el Camp Nou.

"Ahora quiero ser yo quien os hable de mí"

"Hace semanas y meses que muchos hablan de mí y hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí", ha empezado, para seguir con un "Como muchos de vosotros, soy del Barça de toda la vida".

"Yo no quería ser futbolista, quería jugar en el Barça"

Una de las frases más bonitas del video publicado por Gerard Piqué es esta "Yo no quería ser futbolista, quería jugar en el Barça", donde explica todo lo que ha significado por él ser jugador azulgrana y llegar a sumar 30 títulos con el club de sus amores.