Pedri, sobre la renovación: "Espero que el Barça mantenga lo hablado..."

Después de sacarse de la chistera un truco genial apenas 48 segundos después de entrar al césped del Parque de los Príncipes, Pedri habó este lunes. Lo hizo en la rueda de prensa previa a la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions entre FC Barcelona y PSG.

El jugador tinerfeño podría ser titular después de un mes y medio. Entre él y Fermín López anda la cosa con el de Tegueste con algo de ventaja. El equipo necesita su dosis de magia para lograr meterse en unas semifinales que ni siquiera podían soñarse unos meses atrás.

En una sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper abarrotada, con presencia masiva de periodisas tanto barceloneses como franceses como de países 'ajenos' a la eliminatoria. Así salía Pedri González con algo de retraso (estaba prevista la comparecencia para las 12:45) junto al responsable de prensa del club azulgrana.

IMPORTANCIA DEL PARTIDO

¿Considera que es uno de los partidos más importantes de su trayectoria? "Sí, es el partido más importante que he tenido hasta ahora, junto a las semifinales de la Eurocopa".

Respecto a la enorme racha del Barça tras las palabras de Xavi, Pedri hizo la siguiente valoración: "Sobre el anuncio de Xavi, algo ha tenido que influir. Llevamos una racha muy larga. Hemos mejorado en las porterías a cero y en ser más contundentes atrás".

¿Puede creerse favorito el equipo con ese gol de ventaja? "A todo el mundo le gusta hablar de favoritismos. Son dos equipos muy igualados, que buscan jugar de una manera parecida. Será un partido bonito para el espectador".

FUTURO

Acerca de su renovación, el tinerfeño fue franco: "Estoy muy tranquilo y contento de estar en el equipo de mis sueños. El Barça va a mantener lo que hemos hablado".

¿Siente algún temor cuando está jugando a otra recaída? "Tengo la suerte de que, cuando entro en el campo, no pienso en las lesiones. El pase del otro día es parecido a la acción en la que me lesiono en San Mamés. Las ganas y la ilusión suplen todo lo demás. No he trabajado porque no he sentido necesitarlo, aunque no lo descarto para un futuro".

"Cubarsí es una gozada para los mediocentros"

Más cosas. Fueron un sinfín de preguntas para el canario, que mostró una gran paciencia y serenidad. Por ejemplo, sobre el impacto de Pau Cubarsí. Se explayó: "Es un jugador que me encanta, sobre todo, para un mediocentro, que filtre tantos balones entre líneas. No había visto un central así con 17 años, es difícil ganarle un duelo. Es una grandísima persona y me río mucho con él".

Pedri, en rueda de prensa / Valentí Enrich

Acerca de cómo está viviendo esas ausencias de larga duración de dos amigos como Gavi y Balde, Pedri comentó que "lesiones largas como las de Gavi o Balde... Tengo una muy buena relación, me duele en el alma verles fuera. Tienen muchísimas ganas de jugar, cuando nos ven en el entrenamiento siempre quieren entrar".

Hubo más detalles, pero ¿cómo vivió Pedri esa famosa remontada con el gol de Sergi Roberto? "Era muy culé desde pequeñito. Es un partido que se queda grabado en la mente, lo vi en la peña de mi padre, no me lo podía creer. Ahora tengo a Sergi de compañero y hemos comentado como lo vivió".