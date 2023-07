Pedri: Límite los 70 kilos

Desde que llegó al Barça ha aumentado unos 7 kilos de masa muscular y ahora pesa alrededor de 67 kg. El objetivo es que no sume muchos más ya que se quiere mantener su agilidad en el juego

La carrera de Pedri González en el mundo del fútbol se aceleró a los 17 años. Pasó al fútbol profesional con la UDLas Palmas, donde jugó cedido en Segunda División, ante de dar el salto al primer equipo del Barça en la temporada 2020-21. Tanta velocidad repercutió en su preparación. No estaba habituado a seguir rutinas de trabajo como las de los jóvenes de los equipos grandes y tuvo que acostumbrarse a marchas forzadas.

Pedri llegó al Barça como un jugador muy liviano. Con su 1,74 m. apenas pesaba 60 kilos. Su agilidad y resistencia era muy notable en su primer año en Primera División y con la selección, pero lo acabó pagando en forma de lesiones.

Mantener la agilidad

Los servicios médicos del FC Barcelona advirtieron pronto de esta circunstancias y el jugador poco a poco fue incrementando el trabajo de gimnasio para ganar en masa muscular. El primer paso fue alcanzar los 64 kilos. Sin embargo, el jugador necesitaba más fuerza y ahora se mueve con unos parámetros sobre los 67 kilos.

Pedri y Ferran Torres, en un ejercicio de fuerza | FCB

La intención es no subir mucho más y no llegar al listón de los 70 ya que entonces su juego podría verse perjudicado. Por su fútbol de regates, velocidad y desequilibrio es necesario que sea ligero y no sobrecargarse en exceso.

Pedri se encuentra ahora en unos parámetros equilibrados para tener la potencia suficiente para no temer por las lesiones y, al mismo tiempo, su fútbol exquisito no se vea resentido.