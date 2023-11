Pau Torres: "Si el Barça hubiera dado su tiempo de descanso a Pedri, hoy estaría mejor físicamente"

El central del Aston Villa, ex del Villarreal, cree que "por desgracia, él no ha terminado de recuperarse de ese momento y es algo que arrastra". Agrega que "creo que no está disfrutando del fútbol, y el fútbol español tampoco"

Pau Torres, central del Aston Villa desde el pasado verano, ha asegurado en una entrevista al portal 'Relevo' que los problemas físicos que arrastra el azulgrana Pedri derivan de su primera temporada, la 2020-21, de gran exigencia física con varias selecciones españolas y el FC Barcelona.

"Si el Barça hubiera decidido darle su tiempo de descanso yo creo que Pedri, a día de hoy, estaría mejor físicamente, porque viene arrastrando lesiones desde ese momento. Creo que él no está disfrutando del fútbol, y el fútbol español tampoco, porque es un jugador diferente que España y LaLiga necesita", explica Pau Torres a 'Relevo'.

Pedri debutó con la camiseta del primer equipo del FC Barcelona el 27 de septiembre de 2020 y esa temporada, entre la selección española sub-21, la absoluta, la olímpica y el equipo barcelonista, acumuló un total de 71 partidos y 4.911 minutos sobre los terrenos de juego. Un esfuerzo descomunal.

Pau Torres, jugador del Aston Villa | AFP

Recordando aquellos tiempos, Pau Torres agregó en 'Relevo' que "Pedri volvió [de los Juegos Olímpicos] y empezó la temporada. Simplemente, paró una semana, en el primer parón de selecciones, me parece. Creo que, por desgracia, él no ha terminado de recuperarse de ese momento y es algo que él arrastra".

Pau Torres, que también tuvo una temporada muy exigente, asegura que perdió "cinco kilos y medio" y, además recuerda, la alimentación durante los Juegos Olímpicos de Tokio "no fue la más ideal que necesita un deportista".