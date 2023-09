¿Qué papel juega Alejandro Echavarría en el Barça?

"Es un tío brillante aunque muchos le critiquen. Cuando alguien tiene un problema, llama a Alejandro", dice Masip "Hace un trabajo excepcional con los jugadores. Xavi es muy amigo suyo y el presidente lo tiene muy en cuenta", sigue el asesor del presidente

Uno de los hombres en los que más confía Joan Laporta es Alejandro Echevarría, su excuñado. Sin cargo ni retribución en el Barça, Echevarría tiene voz en decisiones importantes para el club. Masip, buen amigo tanto de Laporta como de Echevarría, explica para SPORT el papel que juega quien fue directivo en el actual Barça. La entrevista entera se podrá leer mañana en la ediciones digital e impresa.

Echevarría, con Messi y Deco, en un viaje del astro argentino a Gabón | Twitter

¿Qué papel juega Alejandro Echevarría en el club?

Me pregunta por un amigo mío. Un amigo del presidente al que hace mucho caso. Es un tío brillante aunque muchos le critiquen. Mucha gente dice, pues que cobre del club y tenga un cargo. No ha querido nunca. Está cómodo en esa posición. Tiene una gran relación con los jugadores. Y cuando alguien tiene un problema, llama a Alejandro. Pero no solo Laporta. También Rosell y Bartomeu llamaban a Alejandro cuando tenían un problema con un jugador. Se ha intentado ensuciar su nombre, tirar porquería sobre él. Todo mentira. Hace un trabajo excepcional con los jugadores. Xavi es muy amigo suyo y el presidente lo tiene muy en cuenta porque es una persona que conecta con todos los ámbitos, políticos y sociales.