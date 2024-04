"Xavi siempre fue nuestra apuesta"

Rafa Yuste compareció ante los medidos congregados frente al domicilio del presidente Laporta tras la larga e intensa reunión en la que se pactó, entre otras cosas, la continuidad de Xavi Hernández al frente del primer equipo como mínimo hasta 2025.

El vicepresidente del FC Barcelona empezó por confirmar la continuidad de Xavi. "Existe unanimidad en la junta directiva respecto a la continuidad de Xavi como entrenador". Yuste también remarcó la postura del director deportivo. "Deco también confía en Xavi al 100%", puntualizó.

El directivo destacó la postura de Xavi a la hora de plantear el cambio de criterio y ahora aposta por agotar el contrato como entrenador hasta 2025. "Xavi quiere desarrollar el proyecto deportivo con estos jóvenes de tanto talento que están subiendo. Está muy ilusionado con el proyecto. Ha detectado una ilusión enorme por parte de la masa social y eso le ha dado mucha fuerza para seguir con su trabajo".

Yuste destacó la importancia que el técnico de Terrassa pueda completar su proyecto coincidiendo con el regreso del equipo al nuevo Camp Nou. "Me ilusiona que Xavi pueda estar en el banquillo en la vuelta al nuevo Camp Nou"

Críticas a la competición

Yuste también arremetió contra lo sucedido el pasado fin de semana durante el clásico del Santiago Bernabéu. El vicepresidente se mostró airado ante el gol no validado de Lamine Yamal. "No estoy enfadado, estoy indignado. Se lo transmitiré a quien se lo tenga que transmitir. No estamos compitiendo de igual a igual", puntualizó.

El vicepresidente mostró su ironía al referirse a los problemas técnicos para dar con la cámara idónea que tenía que haber reflejado hasta donde entró el balón. "Había 36 cámaras y justo falla la que tenía que haber despejado las dudas. Todo el mundo vio que fue gol y ahora lo vamos a defender hasta el final".