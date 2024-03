Las Palmas y su precedente más polémico contra el Barça

El Barça vuelve a enfrentarse a la UD Las Palmas como local seis temporadas después. La última fue el día 1 de octubre de 2017, fecha que coincidió con el referéndum de autodeterminación por la independencia de Catalunya, que tuvo una participación superior a los 2.200.000 de votos durante una jornada marcada por la represión, la violencia de los cuerpos policiales y la voluntad de un pueblo a expresarse libremente en las urnas.

En una de las tantas decisiones polémicas que tomó el entonces presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, sucedió aquel día. En la planta noble de la entidad blaugrana se debatió sobre cómo actuar ante tal situación. Para muchos, la jornada estaba siendo histórica y un club como el Barça, que forma un binomio indisoluble con la historia de Catalunya, debería haber tomado partido en aquel día. Y no hablando deportivamente.

El miedo a las posibles sanciones y la incapacidad de posicionarse, empujó al expresidente culé a tomar una medida entre dos aguas. Jugar el partido contra Las Palmas, pero haciéndolo a puerta cerrada por primera vez desde que se inauguró el Camp Nou en 1957. El fútbol pasó a tener un segundo plano, pero no en el FC Barcelona.

Del vestuario culé, tan solo Gerard Piqué y Sergi Roberto se mostraron contrarios a disputar el partido. En caso de no haber saltado al terreno de juego, el Barça habría perdido por 0-3 por incomparecencia, además de restarle tres puntos en la clasificación. Aquella temporada, los culés se acabaron proclamando campeones de Liga con 14 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo en la tabla.

Hernán Santana disputa un balón con Javier Mascherano, acompañado de Paulinho y Sergi Roberto / EFE

El combinado canario, en un claro gesto de provocación, vistió unas camisetas conmemorativas para aquel encuentro: bajo la marca que vestía al equipo en aquella temporada (Acerbis), se bordó una bandera española y la fecha del encuentro (01-10-2017).

En lo deportivo, el partido finalizó con victoria por 3-0 para el equipo entrenado por Ernesto Valverde. Sergio Busquets abrió la lata con un cabezazo de córner y Leo Messi cerró el marcador con dos tantos más.

"Fue muy difícil jugar después de lo que ha sucedido. Ha sido un día muy duro, en el que familias, niños y abuelos, han querido ir a votar y la Policía Nacional y la Guardia Civil... las imágenes hablan por sí solas. Los actos de hoy los ha visto todo el mundo y creo que habrá consecuencias. Ha habido muchos argumentos a favor y en contra. Nos jugábamos los puntos. La LFP y UD Las Palmas querían jugar y como club hemos decidido jugar. El mensaje que les envío es que, cuando se vota, se puede votar 'sí', 'no', 'en blanco'... Pero se vota. En este país hubo muchos años, con el franquismo, en los que no se pudo votar. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Catalunya. No somos los malos, solo queremos votar", expresó visiblemente compungido Gerard Piqué en la zona mixta tras el encuentro.