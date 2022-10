Pablo Torre, ahora o nunca

El cántabro es el único jugador de campo de la plantilla que todavía no ha sido titular Plzen se antoja como el escenario ideal para ver por fin en acción a Pablo Torre durante más de quince minutos

El barcelonismo siempre ha tenido ganas de comprobar 'in situ' la calidad de Pablo Torre, pero el cántabro ha jugado a cuentagotas. Solo 30 minutos repartidos en tres partidos: 9' contra el Viktoria Plzen, 12' frente al Athletic y 8' en la visita del Bayern, todos ellos en el Camp Nou. Demasiado poco para un futbolista en crecimiento y que necesita minutos.

No hay excusas. Pablo Torre es el único jugador de campo de la primera plantilla que todavía no ha sido titular y la visita a Plzen para despedir la Champions en un partido del todo intrascendente se presenta como el escenario ideal para ver en acción al de Soto de la Marina. Y si puede ser, en el once. Es cierto que el centro del campo está muy poblado, es donde menos bajas por lesión se están dando y Xavi también tiene que 'hacer equilibrios' con futbolistas más consagrados.

Los equilibrios de Xavi

Gavi, flamante Trofeo Kopa, no ha sido titular en los tres últimos partidos (Athletic, donde sufrió un golpe de Dani García, Bayern y Valencia) y todo apunta a que será de la partida frente al Viktoria. Kessié es otro de los que tiene que ir aprovechando las titularidades, aunque ahora está jugando más que antes y Xavi le alineó de inicio contra Athletic y Bayern.

Pero, además de la baja obligada por sanción de Sergio Busquets, el de la República Checa es un partido propicio para dar descanso a jugadores con más minutos como Pedri y Frenkie de Jong, lo que abriría las puertas de la titularidad a Pablo Torre.

El filial le espera durante el Mundial

Además de estos 'ratitos' con el primer equipo, Pablo Torre también ha disputado un partido entero con el filial. Fue en la victoria 2-0 ante el Real Murcia en el Estadi Johan Cruyff coincidiendo con el parón. Volverá a reforzar a los de Rafa Márquez durante el Mundial, pues solo va al Barça Atlètic cuando el primer equipo no tiene competición oficial.