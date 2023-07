Oriol Romeu: "Seguir los pasos de Busquets sería un sueño"

El nuevo fichaje del Barça cumplirá el sueño que expresó en una entrevista para SPORT en agosto de 2010 "Si me llega la ocasión en el primer equipo, no sentiré la presión", dijo hace trece años siendo jugador del filial

Oriol Romeu ya es futbolista del Barça. El club hizo oficial su fichaje este miércoles antes de viajar a Estados Unidos para el inicio de la gira, donde se pondrá a disposición del proyecto de Xavi Hernández con la ilusión de un juvenil. La misma que expresaba en agosto de 2010, cuando, con solo 18 años, concedió una entrevista a SPORT en su pueblo natal, Ulldecona, en la comarca del Montsià, la última antes de llegar al País Valencià.

Hasta allí se desplazó SPORT para mantener una larga conversa con quien acababa de lograr el ascenso a Segunda División con el Barça B de Luis Enrique. Romeu ya soñaba en grande, en el primer equipo mandaba Pep Guardiola, Touré Yayá acababa de dejar el club y Sergio Busquets se quedó en propiedad la posición de mediocentro.

El de Ulldecona aún no había debutado con la primera plantilla, algo que acabó haciendo más adelante, aunque de forma casi anecdótica. Sin embargo, lo tenía todo muy claro: "Por supuesto que me gustaría (debutar) y sería un sueño hecho realidad, pero a Busquets, tan joven, le queda mucho por delante. Sin Touré, hay un poco más de oportunidades, pero ya veremos". Una declaraciones que, trece años más tarde, ganan sentido. De hecho, no se escondía: "Seguir los pasos de Busquets sería un sueño", pronosticó con acierto. Tardío, pero acierto al fin y al cabo.

Oriol Romeu, tras ser subcampeón de Europa posa para SPORT en su casa en Ulldecona | IGNASI PAREDES

Sobre la forma en la que tenía de entender su posición, muy pocas cosas han cambiado desde entonces: "Es una posición en la que, si no estás seguro... Muchas pelotas pasan por allí y debes estar seguro y demostrárselo al equipo. Si fallas mucho, el equipo pierde balones, no recupera. Esu na posición importante y en la que debes ser regular". Toda una declaración de intenciones, casi un libro de estilo verbalizado por el entonces jovencísimo futbolista.

Sin presión

Si alguien duda de la presión que puede suponer para Oriol Romeu ser importante en la primera plantilla blaugrana, puede estar tranquilo porque el de Ulldecona ya lo tenía muy claro en 2010, así que, después su experiencia en Inglaterra y en Girona, aún más: "Si me llega la ocasión en el primer equipo, no sentiré la presión. Creo que sería bonito y saldría a jugar igual. Aunque el nivel sube, siempre tienes que buscar lo mismo. No deja de ser un campo de fútbol y hay que jugar once contra once". Una madurez impropia de un juvenil.

Oriol Romeu, en el castell de Ulldecona en un reportaje de 2010 | IGNASI PAREDES

Por cierto, que Oriol Romeu explicaba entonces su paso del Espanyol al Barça, que nunca fue traumático y que, en el fondo, fue él mismo quien lo propició porque en el conjunto blanquiazul no se sentía a gusto: "Tenía doce años y estaba muy quemado cuando el Barça me abrió los ojos". Estaba cansado de "tener que hacer tantos viajes. Entrenaba dos días a la semana con el Espanyol y me quedaba a dormir una noche en Barcelona, aparte de los partidos. Luego volvía a Ulldecona. En La Masia era otra cosa. En el Espanyol tenía que hacer un esfuerzo muy grande y lo acabé pasando mal".

Amor por el Barça

Además, el futbolista siempre había profesado su amor por los colores del Barça: "Siempre ha sido mi equipo. En el pueblo casi todos somos del Barça y es un sentimiento que llevo muy adentro". Un sentimiento que ha perdurado durante los trece años previos a cumplir su sueño, tanto en su etapa en la Premier, como también durante su año en el Girona.