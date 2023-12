Oportunidad de oro para Chadi Riad: "No me lo esperaba"

Premio al buen trabajo, a la regularidad y a la constancia para Chadi Riad. El central formado en La Masia está cuajando unos primeros meses de temporada de un alto nivel en el Betis. Es indiscutible para Manuel Pellegrini, más aún tras la venta de Luiz Filipe y con la lesión de Marc Bartra. Se le abrieron de par en par las puertas de la titularidad al central marroquí, con una buena presencia física y una salida limpia de balón.

Esas son algunas de las cualidades que han 'encandilado' a un 'Ingeniero' que ya se temía la mala noticia mpara sus intereses de cara a este arranque de 2024. Y buena para los del joven africano de 20 años. Y es que la selección de Marruecos dio a conocer este jueves la lista para la Copa de África que se disputará en Costa de Marfil. Y en ella figura, efectivamente, Chadi.

MARRUECOS, FAVORITA

Una oportunidad de oro para seguir creciendo y madurando para el futbolista nacido en Palma de Mallorca. Aterrizó en el club azulgrana en 2019 para jugar en el Juvenil B. Fue quemando etapas, creciendo y se hizo indispensable en el Barça Atlètic. Hasta que este pasado verano el Betis mostró interés en él y ante las urgencias económicas el Barça decidió dejarlo salir. Pero 'monitorizarlo' y establecer una recompra asequible de siete millones.

Chadi Riad, contundente en un acción del duelo ante la Real Sociedad / Agencias

En SPORT hemos informado esta semana que la dirección deportiva ha decidido ejercerla y el futbolista regresará el próximo verano. Veremos si para enrolarse en el proyecto del curso 2024/25 o para hacer caja y venderlo por una cantidad superior.

ENCANTADO

"Me he enterado por el móvil, la verdad que no me lo esperaba. Me ha felicitado el míster, es un sueño. Si Dios quiere, ganaremos la Copa África", comentó ayer el jugador a la salida del entrenamiento del Betis. No piensa desaprovechar el futbolista este tren con un combinado marroquí que también ha citado al exblaugrana Ez Abde, compañero de Chadi en el Betis.

En el caso del extremo, el Barça tiene un 50% de una futura venta y una opción de recompra también. A Abde le está costando bastante más convencer a Pellegrini. También tiene mucha competencia en su demarcación.