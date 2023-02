Este es el once del Barça para enfrentarse al Cádiz

Xavi Hernández agita al equipo con la mirada puesta en el partido europeo de vuelta ante el Manchester United Eric Garcia, Ansu Fati y Ferran Torres, las principales novedades en la alineación titular

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha agitado su once inicial ante el Cádiz con la mirada puesta en el compromiso europeo. Entran Eric Garcia, Ferran Torres y Ansu Fati y regresa Balde al lateral zurdo, además de Sergi Roberto en el centro del campo.

El egarense, que rescató un empate en casa ante el Manchester United y sigue vivo en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League, le ha dado descanso a algunos jugadores clave como Raphinha.

El ex capitán del primer equipo, sin los lesionados Busquets, Dembélé y Pedri, no puede contar con Araujo por sanción y no podrá hacer lo propio con Gavi en la segunda competición continental, el próximo jueves, en Old Trafford.

Este es el once con el que el Barça tratará de derrotar al Cádiz en el Spotify Camp Nou en la jornada 22 de LaLiga: ter Stegen; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde; Sergi, De Jong, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati.

Debido a los cambios, Koundé regresa a la banda derecha después que en el partido de la Europa League contra el Manchester United actuara de central. No tuvo su mejor noche porque salió en la foto de los dos goles y tuvo muchos problemas para sacar el balón desde atrás. En el lateral, en cambio, estaba cuajando buenos partidos.

La cita de hoy también será una reválida para Eric Garcia, que está teniendo pocas oportunidades por culpa de la solidez que da la pareja que forman Araujo y Christensen en el eje defensivo. Arriba hay dos jugadores que están obligados a dar un paso adelante. Son Ferran Torres y Ansu Fati. El polaco es indiscutible pero también tiene un reto ante el Cádiz y es volver a marcar un gol en el Spotify Camp Nou. No lo ha hecho en los últimos seis partidos.

El Cádiz intentará complicarle la vida a los de Xavi, como en las últimas temporadas y sale con la siguiente alineación: Ledesma; Iza, Luis Hernández, Fali, Arazamendia; Bongonda, Escalante, Alcaraz, Ocampo; Alex Fernández, Roger Martí.