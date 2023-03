Nuevo ejercicio de supervivencia de un líder que puede con todo

El Barça se sobrepuso a las bajas y a la expulsión de Ronald Araujo para ganar a un combativo Valencia y sumar tres puntos vitales en la carrera hacia la Liga Una gran conexión entre Busquets y Raphinha bastó para regresar a la senda de la victoria

El FC Barcelona no podía fallar y no lo hizo. Aunque sufrió mucho más de lo esperado y deseado para volver a la senda de la victoria en la Liga Santander después del inesperado tropiezo en Almería, el conjunto blaugrana se sobrepuso a las bajas y a la expulsión de Ronald Araujo y se impuso a un batallador Valencia para sumar tres puntos vitales en la lucha por el título doméstico.

FICHA TÉCNICA Liga Santander FCB 1 ________________ 0 VCF ALINEACIONES FC Barcelona Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Sergi Roberto (Eric Garcia, 81'), De Jong (Kessie, 46'); Raphinha (Alarcón, 87'), Ferran Torres, Ansu Fati (Marcos Alonso, 61'). Valencia CF Mamardashvili; Thierry R. (Castillejo, 62'), Foulquier, Cömert (Diakhaby, 55'), Cenk, J. Vázquez; A. Almeida (Musah, 78'), Ilaix Moriba (Fran Pérez, 62'), Guillamón, Samu Lino (Kluivert, 78'); Hugo Duro. Gol 1-0, Raphinha (15'). Árbitro Javier Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Expulsó a Araujo por una falta cuando era el último hombre (59'). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Santander 2022/23, disputado en el Spotify Camp Nou ante 89.644 espectadores. Antes del encuentro, Alexia Putellas compartió el premio 'The Best' con la afición azulgrana y Mapi León, Keira Walsh y Lucy Bronze, integrantes del mejor once de la FIFA, hicieron lo propio con sus galardones. Además, Barça y Valencia se sumaron al homenaje a José Ángel Iribar y los dos porteros titulares lucieron elásticas negras.

Después del ejercicio de fortaleza impecable en el Bernabéu, el Barça quería reconciliarse con el esférico ante un Valencia que llegaba al Camp Nou con muchas urgencias. Xavi confió en su retaguardia de garantías y cambió los cuatro centrocampistas por los tres delanteros. Raphinha, Ferran Torres y Ansu Fati formaron el tridente de las reivindicaciones. Los tres atacantes querían hacer olvidar las importantes lesiones de Lewandowski, Pedri, Gavi y Dembélé. Toda la segunda unidad ofensiva entró en escena.

Raphinha aprovechó la ausencia de los protagonistas principales para brillar. Asumió el liderazgo del equipo en ataque, se combinó a la perfección con un Ferran notable en la lectura del juego y la ejecución de movimientos e hizo vibrar a un Camp Nou que no colgó, por muy poco, el cartel de ‘sold out’ en una apacible tarde. El brasileño deslumbró en la precipitación colectiva y maquilló la poca pulcritud azulgrana con balón.

'Show' de Raphinha

El Barça erró muchos pases fáciles, pecó de exceso de confianza en algunos desplazamientos largos y tuvo poco acierto en los metros decisivos. Y, pese a estar muy lejos de su mejor nivel, le bastó con una gran conexión entre Sergio Busquets, pasador, y el propio extremo sudamericano, rematador, para golpear. Buen desmarque, envío preciso y definición de cabeza para sortear al arquero rival; a veces, el fútbol puede ser muy sencillo.

Los mejores minutos del elenco de Xavi, que siguió el compromiso desde un palco privado al tener que cumplir ciclo por acumulación de amarillas, llegaron tras el tanto de Raphinha. El exjugador del Leeds se creció y acarició su doblete particular en dos ocasiones, primero con una falta que desvió ligeramente la barrera y después con un disparo cruzado para acabar una impresionante ‘excursión’ de Balde, nuevamente titular en detrimento de Jordi Alba. Mamardashvili también se vio obligado a intervenir para frustrar un intento de Ferran desde la frontal del área. La banda derecha barcelonista estuvo especialmente inspirada; Ansu Fati, en el otro costado, volvió a ofrecer síntomas de angustia e incomodidad.

El Valencia aprovechó los instantes previos al descanso para acercarse a Ter Stegen. Los de Rubén Baraja buscaron el empate con algunos ‘destellos’ de Samu Lino, una subida de Thierry Correia y un pequeño error de Marc-André, pero no lo encontraron. En el descanso, Franck Kessie sustituyó por precaución a Frenkie de Jong. En los primeros compases de la reanudación, sucedieron muchas cosas. El Barça podría haber sentenciado el partido, pero Ferran Torres falló un claro penalti por manos de Hugo Guillamón. Justo después, en la jugada posterior, Ansu estrelló un balón contra el palo. Por si no fuera poco, Araujo cometió una falta como último hombre tras un error de Kounde, muy desacertado, y fue expulsado. El camino hacia el triunfo se embarró.

Los futbolistas de Xavi reaccionaron a la inferioridad numérica con inteligencia. Cuidaron cada posesión con responsabilidad. El Valencia no encontró espacios y Ter Stegen no tuvo demasiado trabajo. Los 'ches' se estrellaron contra la solidez de un cuadro catalán que le está empezando a coger el gusto a esto de sobrevivir. Los infortunios volvieron a exigir la versión más práctica del Barça. Ansu fue sustituido por Marcos Alonso, Eric Garcia entró por Sergi Roberto y los culés se dedicaron a resistir. Y, tal como pasó en Madrid, el muro aguantó todos los intentos rivales. En el último suspiro, el conjunto visitante pidió un penalti de Kessie, pero el colegiado no lo señaló y los tres puntos trascendentales no se escaparon. Lo hizo sin brillo, pero el líder de la Liga volvió a dejar claro que puede con todo.