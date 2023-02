Balde: "Solo me conformo con ganarlo todo"

El lateral zurdo atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para hablar de pasado, presente y futuro "Con los jóvenes siempre decimos que hay equipo para algún día ganar la Champions", asegura convencido

Alejandro Balde, a sus 19 años, está disfrutando al máximo de su primera temporada completa en el primer equipo, donde está plenamente consolidado y se ha convertido en uno de los futbolistas revelación del fútbol europeo. Atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva para hablar del camino recorrido para llegar al Camp Nou, del optimismo con el que vive el presente y de sus planes de futuro.

¿En qué ha cambiado su vida?

Si miras la vista hacia atrás, hace un año, han cambiado muchas cosas. Estaba entre el Barça B y el primer equipo y no sabía muy bien cuál era mi sitio. Un año después ya estoy muy cómodo con el equipo, la adaptación ha sido muy buena y estoy muy contento por cómo me va todo.

¿En qué ha notado el cambio en su día a día?

Yo intento hacer las mismas cosas que siempre, pero sí que es verdad que cuando salgo a la calle la gente me reconoce…

¿Le gusta?

A mí que me reconozcan mucho por la calle no me gusta, la verdad, porque a lo mejor un día quieres estar tranquilo y la gente te reconoce… Pero bueno, son cosas por las que hay que pasar.

Gajes del oficio.

Sí, pero a mi no me gusta mucho.

¿Y a nivel futbolístico?

Bueno, la forma de jugar es casi la misma, lo único que aquí, comparado con el Barça B, hay gente con mucha más calidad. Y también hay mucha más presión. Por lo demás, casi todo lo mismo.

¿Le da muchas vueltas a los partidos?

Sí, normalmente sí. Después de jugar, muchas veces me quedo pensando qué podría haber hecho mejor.

Balde, durante la entrevista con SPORT en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

Cuando se ve en vídeo, ¿qué piensa?

Me pasan los vídeos al móvil y sí que miro lo que puedo mejorar o lo que he hecho mal. Si he hecho un buen partido, intento pensar que no lo he hecho bien para que al siguiente me salga mejor.

¿Siempre ha sido lateral?

No, cuando me fichó el Barça, en Fútbol 7, empecé de delantero y de lateral. Y luego en Fútbol 11 era extremo y ya no quería ser lateral. Algún partido jugué, pero no me gustaba.

Si le llega a gustar...

Luego me quedé ahí y me está yendo bien.

No le va mal, no.

Bueno, porque por mis condiciones puedo sacar muy buen provecho en esa posición, puedo hacer una de mis carreras y estoy muy cómodo.

Alejandro Balde posa para SPORT en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

Pero prefiere atacar a defender.

Sí, sí, me gusta más atacar que defender.

Se nota.

Sí que es verdad que durante toda mi vida no le he dado mucha importancia a la faceta defensiva, éramos más pequeños e íbamos más sobrados, pero, cuando he ido entrando en el Barça B y en el primer equipo, es algo que me decían que tenía que mejorar. Cuando era más pequeño, solo con la velocidad ya podía defender bien a los rivales de mi edad, pero aquí ya estamos jugando contra hombres y es algo que he tenido que ir trabajando. Poco a poco estoy mejorando.

¿Qué le pide Xavi?

Que sea yo mismo, que haga lo que llevo haciendo siempre y que me atreva a intentar el uno contra uno, subir... Que me atreva.

Por su fútbol, ¿se ve jugando en otro equipo?

Bueno, hoy en día muchos equipos… Ves el Bayern y tiene unos laterales que suben como locos, en la Premier si ves partidos todos los laterales suben. Hoy en día yo creo que hay muchos equipos que juegan con un estilo en el que los laterales suben mucho. Es lo que me gusta. Mucho.

¿Se siente ya consolidado en la primera plantilla?

Sí, me siento mucho más cómodo porque el año pasado estaba una semana aquí, otra en el Barça B, luego no jugaba aquí y entrenaba con ellos… Fue un poco duro porque no sabía cuál era mi sitio y no podía adaptarme bien a los dos equipos. No me sentía de ningún equipo. Este año ya me siento uno más del vestuario.

¿En quién se fija? ¿Con quién tiene más afinidad?

Mi referente futbolístico es Jordi (Alba), siempre me he fijado en él porque juega en mi posición. Y de llevarme bien me llevo muy bien con Pablo Torre, Ansu, Gavi, Pedri, Raphinha, Kessie… Con casi todos.

Alejandro Balde, en la entrevista con SPORT en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

La plantilla es muy joven, ¿hablan del futuro, de los títulos, de la Champions...?

Sí, sobre todo los jóvenes, que no hemos ganado… Bueno, yo por lo menos solo he ganado un título y siempre nos decimos ‘va, a ver si ganamos la Champions, LaLiga…’ Pero es muy, muy difícil. Hay que seguir trabajando, tenemos equipo para ganar muchas cosas.

¿Qué les falta para competir con la élite europea?

Yo creo que lo que pasó en la Champions fue un golpe duro, pero también había muchos fichajes que aún no se habían adaptado bien. Cuando lo han hecho, se está viendo en el juego y los resultados. Ahora tenemos la Europa League, otra competición grande, y vamos a intentar ganarla.

El Barça-Manchester United huele a Champions.

Sí, sí, es un partidazo y tenemos que ir a ganar.

¿Cómo gestiona alguien tan joven un partido así?

Intentamos llevarlo de la mejor manera. Los más veteranos, como Busi o Jordi, que llevan muchos partidos así, nos dicen que estemos tranquilos, que lo llevemos de la mejor manera y nos centremos partido a partido.

¿Con qué se conformaría esta temporada?

Con ganarlo todo.

¿Todo?

Sí, sí. Hay que ir a por todo, seguro.

¿Esa ambición es innata o se adquiere en la cantera?

Eso va con cada uno. Yo y mis padres somos del Barça desde pequeños y desde niño mi sueño era llegar al primer equipo, algo que veía muy lejos. Parece que han pasado dos días, pero aquí estoy. Soy un culé más.

Alejandro Balde posa para SPORT en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

El día que debutó debió ser muy especial.

Fue un sueño hecho realidad, fue todo muy rápido, debuté con 17 años… Era muy joven, bueno soy muy joven todavía, pero sí ha sido todo muy rápido.

¿Un fichaje puede sentir el club como un canterano?

Yo creo que sí, que se puede llegar a sentir lo mismo, pero creo que si has crecido aquí toda tu vida… El Barça me ha visto crecer desde los siete años y sí, creo que también acaba siendo un ejemplo para los niños de la cantera. Que te vean aquí desde los siete años y llegues al primer equipo es muy importante para todos.

La Masia siempre responde.

Sí, se está viendo. Aquí estamos yo, Gavi, Ansu, Èric también… Hay bastantes de la cantera.

¿El sentimiento de pertenencia ayuda a ganar?

Es bueno para el club porque una de sus señas de identidad es la confianza en la cantera, ver que jugadores como yo, Ansu o Gavi hemos subido desde la cantera puede servir como una motivación extra.

¿Se ve muchos años aquí?

Sí, eso espero, eso espero.

Para ello antes deberá firmar la renovación.

Sí que es verdad que estuvo Jorge (Mendes) el otro día hablando aquí con Laporta y han tenido conversaciones. Mi intención es seguir aquí, pero lo que pueda pasar en el futuro no lo sé, lo dejo todo en sus manos, confío en él al máximo y espero que todo se solucione.

Pero usted quiere seguir.

Sí, esa es mi intención.