Así está la negociación para el regreso de Bojan Krkic al Barça

El club tiene previsto ofrecerle una propuesta concreta en próximas reuniones Tiene el título de director deportivo y su currículum en diferentes países le avalan

Joan Laporta y Bojan Krkic mantuvieron una reunión previa para preparar su despedida como futbolista en el Camp Nou. El presidente le abrió las puertas del Auditori 1899 de par en par y, además, en aquel mismo encuentro, le trasladó su interés en que aporte toda su experiencia en el mundo del fútbol dentro del club.

El máximo dirigente no solo sondeó al ex futbolista blaugrana, sino que también hizo pública su voluntad de que alguien con la experiencia del de Linyola la pusiera al servicio del club: "Como presidente, decirte que el Barça es tu casa y lo continuará siendo. Tuve el honor de firmarte tu primer contrato profesional y puedo decirte que gracias por lo que nos has dado y que hasta pronto. Sería un honor tenerte aquí sumando", expresó Laporta.

A partir de ahí, no ha habido más contactos directos porque la prioridad, tras la salida de Mateu Alemany, primero, y la reciente de Jordi Cruyff es saber cómo queda estructurada el Área de Fútbol. Las dos partes, eso sí, se han emplazado a seguir hablando sobre su encaje en el organigrama deportivo culé en reuniones que se producirán los próximos días.

Un encaje natural

De hecho, aún no se ha hecho oficial la incorporación de Deco como máximo responsable deportivo del Barça, un paso imprescindible para acabar de encajar todas las piezas. El perfil de Bojan, eso sí, encaja a la perfección en lo que busca el club para reforzar la estructura y se valora mucho su amplia experiencia internacional, puesto que jugó en Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Japón.

Bojan habló con SPORT sobre su futuro tras retirarse como jugador de fútbol | SPORT

Además, tiene el título de director deportivo otorgado por el Johan Cruyff Institute y no ha dejado de formarse mientras seguía su carrera como futbolista. Habla catalán, castellano, inglés e italiano y le avala también su calidad humana y su amplio conocimiento sobre el fútbol formativo blaugrana, con especial atención a su capacidad para la captación de talento.

No hay nada hecho, pero el interés de Joan Laporta es serio y su regreso al club dependerá de que todas las piezas encajen.