Bojan: "Dejo el fútbol porque amo el fútbol”

El delantero visitó la redacción de SPORT un día después de colgar las botas "Ser del Barça es algo que no se elige, crece en ti", asegura Bojan Krkic

Un día después de decir adiós a su etapa como futbolista profesional, Bojan Krkic visitó la redacción de SPORT para resumir y analizar en esta entrevista lo que para él ha significado el Barça en el pasado, en el presente y en el futuro. Bojan se marchó siendo prácticamente un niño, a los 21 años, y regresa siendo un hombre cargado con una mochila llena de experiencias que espera puedan servirle al equipo de su vida.

¿Cansa hablar de uno mismo?

Bueno, este es un momento importante porque se cierra una etapa que ha sido muy especial para mí.

¿Qué es ser del Barça para ti?

Es algo que no se elige, es algo que uno siente en el ambiente en el que uno crece desde pequeño, con la familia, los amigos. Son los colores, la pasión con la que ves a la gente vibrar. A esa edad, siendo un niño, no sabes de qué va el tema, pero acaba siendo una pequeña partícula con mucha vida que se va haciendo grande. No lo eliges, es algo que vas adquiriendo desde pequeño.

Pero no todo el mundo lo vive jugando en el fútbol base.

Ya, y no todo el mundo que juega en el fútbol base es del Barça, hay mucha gente que es del Madrid y juega en el Barça, o de otros equipos y juega en el Barça. Y viceversa.

No es tu caso.

En mi caso... Cuando empiezas a jugar, a representar al Barça, ni que sea a los nueve años... Sabes que representas ese sentimiento, que representas a un club, que llevas el escudo en el corazón, que te une a él. Vas creciendo, formándote, no solo futbolísticamente, sino también con los valores...

¿Se echa de menos esa sensación después de doce años?

¿Echar de menos? No diría eso. Si uno es del Barça es del Barça. Estar a mucha distancia no importa. Sí que es verdad que, cuando juegas con otros clubes y te vas haciendo mayor, no lo vives igual porque representas a otro club y defiendes esos colores. Hay otros sentimientos, tienes que familiarizarte con ellos y es lo que he hecho con los clubs en los que he estado. Sí que es verdad que cuando estás fuera y ves al Barça por la tele es como cuando ves después de mucho tiempo a tu gente y tienes ganas de verlos.

¿Te has llegado a identificar con algún club como lo haces con el Barça?

Es difícil, en el Barça entré con nueve años y gracias a él he podido estar en los lugares en los que he estado. Soy la persona que soy a día de hoy porque el Barça me ha hecho mejor jugador y mejor persona. Al final, todos ocupan un pedacito de mi corazón: he vibrado, lo he sentido, me he emocionado, he sufrido. Todos forman parte importante de mi corazón.

Bojan, en el anuncio de su retirada | Valentí Enrich

¿Por qué has dicho basta?

Porque es algo que uno siente. La mayoría de decisiones vienen porque es lo que debe ser o pensamos que es lo mejor, pero no porque uno lo siente. Y es lo que siento incluso antes de ir a Japón. Son dieciséis temporadas a nivel profesional y me siento realizado y nunca habría imaginado vivir algo así. Ha llegado un momento en el que no he querido tener un mal recuerdo del fútbol. Es mi vida, empecé a correr detrás de un balón a los cuatro años y amo el fútbol. Nunca sabes cuándo es el momento. Sí, son decisiones muy difíciles de tomar y nunca ves el momento, pero considero que uno tiene que saber cuándo ha llegado el momento y ser valiente. Y no permitir que nada oscurezca el sueño que ha perseguido siendo un niño.

¿Qué ha aprendido fuera del Barça?

¡Idiomas! (ríe) Y salir de la zona de confort. Ser de un pueblo de Lleida y venir a Barcelona ya fue un paso que me costó. Y está aquí al lado. Imagínate lo que significó ir a Roma y, al cabo de un año, ir a Milán. El salir de tu zona de confort es lo que me ha ayudado a afrontar retos que para mí eran situaciones complejas. Siempre he querido estar cerca de los míos, cerca de mi pueblo, y cada año la vida me pedía que tomara decisiones que me alejaban de esa zona de confort.

La distancia no es geográfica, es emocional.

Al final uno aprende que el lugar en el que el está es el lugar en el que está viviendo. Y lo que hay que hacer es que ese momento sea productivo. Para seguir creciendo. La distancia te enseña eso, la he vivido solo. La soledad, en el extranjero, te ayuda a afrontar cualquier tipo de situaciones, positivas o adversas. Te expone realmente a lo que eres capaz. Salir de Barcelona me ha ayudado a saber desarraigarme de un lado para arraigarme en otro. Constantemente. Ha sido algo muy valioso.

Bojan, en la entrevista para SPORT | VALENTÍ ENRICH

¿Y ahora qué?

Ahora tengo 32 años, estoy bien físicamente, y con la ilusión y ambición de ese Bojan de nueve años. Siento esa frescura, esas ganas de empezar un camino que no sé a dónde me va a llevar. Mi objetivo no es tener una meta, sino que, de aquí al verano, valorar la situación que yo pueda y quiera hacer, que mi experiencia sirva para aportar a las nuevas generaciones.

Hablas idiomas, tienes contactos, has viajado, sabes de fútbol. ¿Director deportivo?

Es la parte donde más creo que puedo aportar. Ves cómo se trabaja en muchos sitios y es un cargo que, a día de hoy, tanto a nivel deportivo como personal, que para mí es más importante que la técnica o la calidad, me veo capacitado para poder ejercer.

Como dijo Joan Laporta, ¿en el Barça?

Estoy muy agradecido, eternamente agradecido... Me siento un afortunado de que, en el acto de final de etapa, un club como el Barça me abra las puertas para hacerlo en sus instalaciones. Que el presidente, Joan Laporta, estuviera presente y que me dedicara unas palabras y que encima me abriera las puertas del club. Para mí tiene mucho valor y significado. Tanto el presidente como quien me conoce saben que soy del Barça. Mi base estructural, profesional y personal es el Barça. Sería muy feliz.

¿El estilo está en peligro?

No, si tienes a gente que entienda lo que es el Barcelona, lo que es el fútbol a nivel europeo, cómo hay que planificar, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal... El problema es querer volver atrás, comparar... Todo evoluciona, el fútbol también. Y hay que saber dónde estás, tenerlo en cuenta y, siguiendo con tus principios, evolucionar. Nada que no se haya hecho en el pasado.