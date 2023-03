Laporta abre las puertas del Barça a Bojan

El presidente ha acompañado a Bojan Krkic en su retirada y ha dedicado unas palabras de agradecimiento por su trayectoria y por lo que aportó al Barça "Bojan forma parte de la historia del Barça. El apellido Krkic formáis parte de la historia del club por vuestra huella futbolística"

Hoy era el día de Bojan Krkic. Uno de los productos de La Masia más prometedoras en su momento que ha decidido retirarse del fútbol a los 32 años. El de Linyola ha comparecido en el Auditori 1899 junto a sus amigos, excompañeros y a gente importante a lo largo de su carrera. Y, cómo no, ha estado presente el presidente del FC Barcelona Joan Laporta.

El máximo mandatario azulgrana, que ya estaba al frente del club cuando el leridano debutó con el primer plantel del Barça, ha dirigido unas palabras al ya exjugador antes de terminar el acto: "Todos hemos sentido mucha emoción. Gracias a los asistentes por este acto. Fue uno de los mejores Barças de la historia. Bojan o Gerard eran la esencia de lo que era el club, la cantera", ha arrancado el presidente.

"Bojan forma parte de la historia del Barça. El apellido Krkic formáis parte de la historia del club por vuestra huella futbolística. Padre e hijo, por vuestro compromiso con el escudo. Bojan ha sido un jugador especial. Lo recordaremos por ese jugador de Linyola que vino y batió todos los récords en La Masia. Rijkaard te hizo debutar y te agradezco que hayas hecho referencia a su figura. Subiste con 17 años y tuviste ese rol, representabas la ilusión. El vestuario es un vestuario sagrado y llegaste muy jovencito. Hay muchos jugadores que no acaban de cubrir sus etapas. A muchos jugadores cadetes les dicen que tendrían que estar entrenando con el primer equipo y no es así", ha añadido Laporta.

PUERTAS ABIERTAS

"Bojan, has sido un goleador único, un luchador. No dabas una pelota por perdida. Decirte que has decidido colgar las botas. Seguramente, continuarás vinculado al mundo del fútbol. Como presidente, decirte que el Barça es tu casa y lo continuará siendo. Tuve el honor de firmarte tu primer contrato profesional y puedo decirte que gracias por lo que nos has dado y que hasta pronto. Sería un honor tenirte aquí sumando".