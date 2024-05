El motivo que impedirá a Marcos Alonso despedirse del Barça jugando

El Barça disputa este domingo la última jornada de LaLiga EA Sports en el Estadio Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla (21:00 horas) en el que será el cierre de la temporada oficial del club blaugrana y el de despedida de Xavi Hernández como técnico culé.

En la convocatoria que ha facilitado el FC Barcelona para este encuentro, hay una ausencia destacada: la de Marcos Alonso. Según ha notificado el club, el defensa no ha entrado en la lista por unas molestias lumbares.

En este sentido, el '17' culé, que no seguirá vistiendo la camiseta azulgrana la próxima temporada y abandonará el club como agente libre, no podrá despedirse jugando en un partido intrascendente en lo deportivo. Quien sí ha viajado, a pesar de no tener el alta médica para acompañar al equipo es Gavi.

La temporada de Marcos Alonso ha sido muy discreta: tan solo ha participado en ocho partidos (cinco de Liga y tres de Champions), acumulando 389 minutos sobre los terrenos de juego. Es el futbolista de la primera plantilla con menos presencia en el verde este curso, tan solo superado por Vitor Roque, que llegó a la capital catalana en enero.

Los problemas lumbares que acarreaba le obligaron a pasar por el quirófano en diciembre, haciéndole perder gran parte de la campaña. Lo cierto es, sin embargo, que, a pesar de la lesión de Balde, el lateral izquierdo ha estado ocupado por dos futbolistas acostumbrados a ubicarse en el carril diestro: Cancelo y Fort.

En lo que llevamos de 2024, tan solo ha participado en un encuentro: frente al Cádiz a domicilio (0-1) el 13 de abril. Esta noche tenía números de volver a vestirse de corto, pero las molestias lumbares le impedirán despedirse del Barça jugando.