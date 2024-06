El 'palo' de Tadic que revoluciona Serbia: "Soy el mejor jugador, debería haber jugado los 90 minutos"

La Eurocopa no ha empezado de la mejor manera para Serbia. La selección de Stojković no pudo sumar los tres puntos ante Inglaterra (0-1) y la alineación inicial provocó un incendio dentro del vestuario. Dusan Tadic, mediocampista del Fenerbahçe y capitán de la selección, se mostró disconforme con el planteamiento del seleccionador y no se cortó tras finalizar el encuentro.

Una de las sorpresas tras conocerse las alineaciones de los dos conjuntos fue la suplencia de Tadic. Pese a ser uno de los líderes de la selección, Stojkovic no apostó por su titularidad y entró en el minuto 60. Esta decisión no gustó al jugador de Bačka Topola y así lo mostró en zona mixta: "Soy el líder y el capitán de este equipo. Hablé con el entrenador. Soy el mejor jugador de este equipo. Debería haber jugado los 90 minutos completos. Habría sido diferente si hubiera estado en el césped desde el principio", afirmó el serbio.

Pese a su 'palo' al técnico, el jugador reculó en sus palabras y reconoció que Stojković es la persona que debe decidir los planteamientos del equipo: "Habría sido diferente si hubiera estado en el campo desde el inicio, pero respeto la decisión del entrenador. Si quiere que Dusan Tadic juegue 30 minutos, que así sea", reconoció.

"Fue una decisión táctica"

Stojković fue preguntado por las polémicas declaraciones de su jugador y explicó que su suplencia se debió exclusivamente a una decisión táctica: "Fue una decisión táctica para tener frescura de cara al final del choque".

Tras la derrota ante Inglaterra, la selección de Serbia se sitúa última en la clasificación del Grupo C. El próximo duelo de los serbios es ante Eslovenia, en un partido que será clave para las aspiraciones del equipo de Stojković. Veremos como respira la selección durante los días previos próximo partido tras el 'palo' de Tadic que ha revolucionado la concentración.