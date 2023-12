El motivo por el que Araujo no viaja a Dallas

Ronald Araujo no viaja a Dallas. El charrúa es el único jugador 'sano' de la primera plantilla que se queda en tierra y no se desplaza para el amistoso en tierras norteamericanas. Frenkie de Jong, que no estaba en la lista para el duelo ante el Almería por sanción, sí va a Estados Unidos. También se han unido Gerard Martín, Alarcón, Mbacke y Mika Faye. Los cuatro han seguido el partido en la grada de Montjuïc.

En el caso de Araujo, según ha podido saber SPORT, el club ha decidido no correr riesgos, puesto que está arriesgando jugando con una fractura de mandíbula y se le realizarán nuevas pruebas estos días. Cuantos más días tenga de descanso, mejor. Más aún tratándose de un titular indiscutible y en una posición con tanto riesgo de impacto.

Antes de marcharse de vacaciones, los servicios médicos aprovecharán para hacerle un chequeo y ver cómo está la fractura. Sin duda, cosa seria, más aún con el calendario que tiene el Barça a principios de 2024.