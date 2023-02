La 'misión imposible' de Raphinha

Pese a ser de los mejores ante el Manchester United, asistiendo en el primer gol de Marcos Alonso y marcando el del empate, fue sustituido en el minuto 82 por Ferran Torres El atacante brasileño, que ya suma 31 partidos con el Barça, solo ha conseguido jugar los noventa minutos en una ocasión

¿Qué tengo que hacer para terminar un partido? Eso debe pensar Raphinha, que se marchó muy enfadado tras ser sustituido ante el Manchester United en el minuto 82 por Ferran Torres. Aunque después pidió perdón y reconoció sus malas formas, el brasileño tiene ciertos argumentos para mosquearse.

Pese a asistir en el primer gol de Marcos Alonso y firmar el tanto del empate, el brasileño volvió a abandonar el terreno de juego antes del pitido final. Raphinha, que ya suma 31 partidos con el Barça, solo ha conseguido jugar los 90 minutos en una ocasión.

Raphinha fue el jugador más determinante del Barça ante el Manchester United | Xavier Ferrándiz

Desde la lesión de Dembélé y el cambio de sistema a cuatro centrocampistas, Raphinha está firmando mejores números. En este corto tramo ha marcado 3 goles (Betis y Sevilla en Liga y Manchester United en Europa League) y ha servido 2 asistencias (Sevilla en Liga y Manchester United en Europa League). En total, el de Porto Alegre suma 7 goles y 9 pases de gol en 31 partidos contando todas las competiciones, siendo el máximo asistente del Barça.

Sin embargo, ni con estas logra jugar un encuentro entero. De hecho, no lo hace desde el 3 de septiembre de 2022, en la victoria ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (0-3). Contra el Manchester United estaba siendo el jugador más determinante del Barça, pero Xavi volvió a elegirlo como uno de los cinco cambios.

Cuando vio en el tablón electrónico su número, el 22, su estado emocional cambió por completo. Era el minuto 82 y Ferran Torres iba a ingresar al terreno de juego. De la adrenalina que despierta marcar un gol ante más de 90.000 personas pasó a la frustración de no poder disputar un encuentro completo desde hace meses. En total, ya son más de 3 meses sin acabar un partido en el que ha partido de inicio.

Raphinha abandonó el terreno de juego muy enfadado | Xavier Ferrándiz

Pidió disculpas y Xavi le restó importancia

Se marchó negando con la cabeza, enfadado. Y en el banquillo explotó. Jordi Alba, ejerciendo de capitán, trató de calmarlo, pero no pudo. Tras el partido pidió disculpas. "Aprovecho para pedir perdón a todos, a Ferran y al míster, al equipo, a los aficionados... Cometí un error, no volverá a pasar", algo que Xavi valoró y también entendió.

Al fin y al cabo, algo sabe el egarense sobre partidos de alta tensión: “Entiendo el enfado de Raphinha. Me ha pedido disculpas, pero no lo tiene que hacer. Siempre pido ambición a mis jugadores y él lo ha sido. A mí también me molestaba que me sustituyeran”.

El próximo domingo, ante el Cádiz a las 21:00 horas en el Camp Nou, el ex del Leeds tendrá una nueva oportunidad para conseguir su 'misión imposible' esta temporada: jugar todo un partido entero.