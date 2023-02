Raphinha pidió perdón por su enfado

El brasileño reaccionó con indignación al ser cambiado por Ferran Torres "Cometí un error, no volverá a pasar, somos seres humanos", aseguró tras el partido

Raphinha estaba siendo uno de los mejores jugadores del Barça ante el Manchester United. Suyo fue el centro en el córner que sirvió para que marcara Marcos Alonso y suyo fue el segundo gol blaugrana en un centro que acabó envenenándose. Pese a todo, Xavi decidió sustituirle en el minuto 83 para dar entrada a Ferran Torres, algo que no sentó bien al brasileño.

Tras dejar el césped, reaccionó con aspavientos a su llegada al banquillo y ni siquiera Jordi Alba pudo calmarle. De hecho, Raphinha incluso golpeó varias veces el respaldo del asiento, mostrándose muy enfadado. Tras el encuentro, sin embargo, quiso salir en zona mixta para disculparse: "Aprovecho para pedir perdón a todos, a Ferran y al míster, al equipo, a los aficionados...", arrancó. También explicó que "veces tenemos tantas ganas de ayudar al equipo a ganar, que hay momentos así que no podemos controlar. Sé que cometí un error y no volverá a pasar, somos seres humanos. Eran solo ganas de ganar". Comentó también que habló para pedirle perdón personalmente a Xavi: "El míster sabe que esto luego se pasa, pero a veces no controlamos los sentimientos". E insistió: "Volveré a pedir perdón mañana al equipo y disculpas por todo lo que pasó después del partido".

En lo futbolístico, recordó que "ayer ya dije que sería un partidazo, el que haya venido al campo no se arrepiente seguro. Sabíamos que sería un partido intenso, por la manera de jugar de ambos equipos". Y tiene claro que "estos dos equipos podrían jugar una final. Ha sido un partidazo que ha acabado 2-2. A ver lo que pasa allí".