Kheira Hamraoui carga contra el PSG en Twitter y luego lo borra: "Justicia..."

Kheira Hamraoui se fue del PSG tras la supuesta agresión encargada por su compañera Diallo y lo hizo dejando un duro mensaje en redes: “Cierro aquí la página más dolorosa de mi carrera. A pesar de dos años de tormenta infernal en un club que me ha dejado de lado, me ha abandonado y ha hecho todo lo posible para que me vaya, he podido afrontar esta presión en el día a día”.

Con la eliminación del PSG a manos del Dortmund la futbolista francesa no se mordió la lengua y soltó en su cuenta de X, anteriormente Twitter, "Justicia de Dios".

No hace falta adivinar con quién iba la exjugadora del Barça en el partido. El tuit se ha publicado a las 11 de la noche y una hora después ha sido eliminado de su cuenta.

El tuit de Kheira Hamraoui / TWITTER

El tuit ha recibido muchas respuestas y algunas de ellas con un tono muy desagradable, quizás esto es lo que ha provocado que Kheira borrara la publicación en la red social.