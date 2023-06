Messi elige el Inter de Miami, última hora y reacciones en directo

Según informa el portal Front Office, Messi está listo para firmar el acuerdo con el Inter Miami e incorporarse este mismo verano. La MLS habría puesto en marcha un contrato sin precedentes: el rosarino se quedaría con una parte de los ingresos de Apple que se generen a raíz del pase de temporada de la competición, además de una parte de todo lo que Adidas genere con su llegada a suelo estadounidense.

BREAKING: Lionel Messi is coming to MLS.



Messi has decided to sign with Inter Miami, per @GuillemBalague, where he’s set to join the team this summer. pic.twitter.com/AdgSJTnGxj