La difícil decisión de Dall'Igna: ¿Quién acompañará a Bagnaia el curso que viene?

Gigi Dall'Igna, director de Ducati Corse, tiene ante sí una difícil decisión: elegir al compañero de Pecco Bagnaia para el próximo curso. El italiano es actualmente el gran estandarte de la marca y ha renovado recientemente hasta 2026. Con su puesto asegurado, está por decidir quién será su compañero el próximo curso.

"Me tiemblan las piernas solo de pensar en tener que tomar esa decisión”, afirmaba Dall'Igna en Le Mans. Y no es para menos, teniendo en cuenta la entidad de los tres posibles candidatos: Enea Bastianini, Jorge Martín y Marc Márquez. Teniendo en cuenta que Ducati suele resolver sus contratos alrededor del GP de Italia (del 31 de mayo al 2 de junio), el misterio se revelará en breve.

El primero es el actual propietario del manillar, con contrato hasta final de temporada. Buen escudero para Pecco, el curso pasado un accidente le privó de presentar su mejor versión pero en lo que va de este curso sus prestaciones han aumentado y es tercero en el Mundial, a solo cinco puntos de su jefe de filas.

Un balance que podría no ser suficiente para 'La Bestia' a tenor de las declaraciones de Dall'Igna. "No estamos considerando solamente los resultados de la temporada 2024, sino que también tenemos que considerar el historial completo de nuestros pilotos", comentó el capo de la escudería este jueves en Le Mans. "Creo que esto es importante. Pero ya sabes, es una decisión muy difícil, porque los tres pilotos son grandes campeones. Ya veremos", añadió.

Eso deja aún más abierta la puerta a Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo. El de Cervera dio el paso de Honda a Ducati esta temporada en busca de volver a su mejor forma y parece que en el Gressini Racing lo está consiguiendo, de nuevo de vuelta en los podios.

Marc Márquez celebró por todo lo alto su podio en Jerez con la Ducati de Gresini / Gresini Racing

Pecco fue tajante este jueves al ser cuestionado sobre tener a Marc como compañero: "Es una patraña que no quiera a Márquez en el equipo oficial. No me importa. Solo quiero ganarles a todos, y tratar de ser siempre el mejor, y continuar así. No tengo preferencias. Sinceramente, trabajo bien con Enea Bastianini, pero si el equipo decide cambiar mi compañero de trabajo, nos adaptaremos".

En tercer lugar está Jorge Martín. El madrileño ha demostrado su capacidad con una espectacular temporada 2023 en la que estuvo a punto de robarle al título a Bagnaia. Su contrato con el Pramac acaba este 2024. Su nombre ya sonó en 2022 para el equipo oficial pero finalmente Ducati se decidió por una dupla italiana con Bastianini como compañero de Bagnaia.

Dall'Igna decidirá en los próximos días, con “el sentido de la responsabilidad sobre el futuro de pilotos como Bastianini, Martín y Márquez”.