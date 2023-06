Habrá oferta formal por Messi

La entidad culé intensifica la ofensiva, pero sigue sin poder garantizar la inscripción por el ‘fair play’ La predisposición de Leo siempre ha sido buena, pero está cansado y no puede dilatar mucho más su futuro

Se ha desactivado uno de los paneles, pero el juego está muy lejos de completarse. El Barça ha recibido el OK al plan de viabilidad por parte de la Liga, pero sigue sin poder acogerse a la norma del 1-1. Por el momento, el organismo que preside Javier Tebas ha decidido que para el mercado estival la entidad catalana siga bajo la norma del 40%. Es decir, que por cada 100 millones de ingresos no extraordinarios, 40 podrán hacerse servir para inscribir jugadores.

¿Cómo afecta todo esto al caso de Leo Messi? Pues bien, que el club tiene previsto trasladarle de forma inminente una oferta formal, pero no puede darle garantías de que podrá ser inscrito al 100%. Es decir, creen que si se van desbloqueando todas las pantallas no debería haber problema, pero es algo que puede demorar y que depende de varios factores. Las ventas de jugadores previstas no computan hasta que no se hagan y los ingresos previstos por contratos de patrocinio, lo mismo. De esta forma, todavía queda mucha tela por cortar. Y el tiempo apremia.

HACER TODO LO POSIBLE

Desde el Barça se asegura que están haciendo todo lo posible para que se den todos los condicionantes para poder acometer la llegada e inscripción del crack de Rosario. De un tiempo a esta parte, es la prioridad absoluta de Laporta y la junta, pero las cosas no están marchando con tanta agilidad como querrían. Hasta ahora, los acercamientos con Leo y su entorno habían sido verbales.

Ahora, el club va a presentarle una propuesta formal y por escrito con todos los detalles. Pero estamos en lo mismo, esa garantía de que pueda finalmente enfundarse la casaca azulgrana de nuevo en partido oficial no la puede tener. En el Barça la sensación es que aún va a requerir unas semanas solucionar ese embrollo. Pero Messi, que ha tenido una gran predisposición para poder volver, no comparte esos tempos.

¡Messi, presente en la inauguración del nuevo museo del FC Barcelona! | sport

Ya aguantó mucho el verano que salió al PSG. Se vio en pleno mes de agosto sin nada y tuvo que activar otras opciones. Había terminado contrato el 30 de junio y había aguantado hasta agosto para ver cómo solucionaba el club azulgrana el tema de la inscripción y las trabas financieras. De hecho, cabe recordar que él viajó desde Ibiza a principios de agosto pensando que iba a firmar su nuevo contrato.

CUESTIÓN DE TEMPOS

De esta forma, los tempos de las dos partes no coinciden. Leo no puede dilatar tanto su decisión e hipotecar su futuro y el de su familia y desde el Barça se desprende que están haciendo todos los esfuerzos que están en sus manos para garantizar la inscripción.

Pero, para ello, como comentábamos, tendrían que activarse una serie de cosas. Explican en el Barça que ahora ya saben las reglas con las que deben trabajar y que la aceptación del plan de viabilidad les permite avanzar en la confección de la plantilla de la próxima temporada, aunque si quieren satisfacer todos los deseos de Xavi, deberán vender más de lo que tenían previsto o tendrán que renunciar a alguno de los fichajes deseados.

Messi, junto a Lewandowski durante el Mundial | Agencias

En este sentido, no hay avances en cuanto a la operación salida se refiere. Ni siquiera nombres que podía parecer que estaban medio encaminados como Clément Lenglet. Y eso lo dificulta todo. Hay reuniones previstas para los próximos días entre el staff y la secretaría técnica para aclarar la planificación y empezar a comunicar bajas, pero lo cierto es que no tiene ninguna pinta de que vaya a haber salidas importantes en un espacio corto de tiempo. Y eso, evidentemente, trasladado al caso Messi no hace sino dilatar las cosas.

OFERTAS FIRMES

Mientras aguanta la decisión sobre su futuro, Leo tiene dos ofertas multimillonarias, formales y más que clarividentes del Inter Miami y del Al-Hilal saudí. La MLS es una opción que jamás ha descartado y muy atractiva por el contexto, la ciudad, el clima, las posibilidades de futuro. En lo que al club saudí se refiere, ya se ha hablado largo y tendido de las cifras mareantes e históricas que están en juego. Se habla de mil millones de dólares por dos años. Han salido rumores también los últimos días de que varios clubes de la Premier podrían haber ‘merodeado’, pero Arabia y MLS son las más potentes y factibles.

Tata Martino y Leo Messi podría volver a coincidir en un euqipo | AFP

XAVI METE PRESIÓN

Mientras pasan los días y el Barça sigue apretando para poder arrojar luz al argentino cuanto antes mejor, Xavi ha aprovechado cualquier oportunidad que ha tenido (sin ir más lejos, en la reciente entrevista con SPORT) para poner el balón en el tejado de Messi y dejar claro que la decisión recae en él. Que a nivel deportivo hay unanimidad absoluta y que para él es una prioridad poder contar con su talento: “Leo podría jugar en varias posiciones, en varias posiciones: de falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base viniendo para hacer el último pase”, nos comentó.

En definitiva, las dos partes quieren lo mismo, pero el Barça demorará en poder aportar la garantía total que, como es lógico, reclama Messi para dar el paso. Los tempos lo marcarán todo...