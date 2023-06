Messi: "Estamos felices con la decisión"

Tras el Argentina - Australia, la televisión argentina ha emitido un avance de la entrevista con el '10' "Si no éramos campeones del mundo yo no estaría más en la Selección", se ha sincerado

Tras el amistoso que la Selección Argentina disputó este jueves en China contra Australia (2-0), en el que Messi fue el jugador más destacado del partido, la televisión de su país emitió un avance de la entrevista exclusiva que le hicieron al '10'.

Una vez Leo Messi ya confirmó que jugará en el Inter de Miami y actualmente concentrado con la albiceleste, Leo sigue haciendo de las suyas sobre el terreno de juego y solo necesitó 1 minuto para abrir el marcador con un golazo marca de la casa. De hecho, fue el gol más rápido de su brillante carrera deportiva.

En el avance de la entrevista en exclusiva, 'La Llave de la Eternidad', que ha ofrecido para la televisión de su país, habla del Mundial de Qatar. "Ahora no, pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo, pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la Selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así por lo menos lo tenía que intentar", arranca contundente.

"Si no éramos campeones del mundo yo no estaría más en la Selección"

"Después de que haya ganado todo a nivel de clubes e individual, si no lo hubiese hecho con la Selección me hubiese faltado algo. Durante todo el Mundial lo disfruté muchísimo, como nunca me había pasado anteriormente. Sabía que podía ser mi útlimo Mundial, y si no éramos campeones del mundo yo no estaría más en la Selección", confiesa.

"Hoy, siendo campeón del mundo, no puedo dejar la Selección y no disfrutar de todo esto. Al mismo tiempo tenía una confianza y una tranquilidad enorme en el grupo que teníamos", explica sobre sus posible marcha de la albiceleste.

"Aunque al prinicpio la decisión era otra, estamos felices con la decisión"

Sobre su situación actual, con la decisión de poner rumbo a Miami tomada, Messi asegura que "estoy bien, aunque al principio la idea era otra. Estamos felices con la decisión que tomamos, preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Creo que fue un paso importante pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba".

"Creo que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo y ojalá sea este el mensaje para las nuevas generaciones, que tanto me siguen, me cuidan y me defendieron", respondió sobre el legado que puede dejar en el fútbol. "Quiero que me recuerden como una persona normal, buena, más allá de lo deportivo y especialmente la gente que me conoció, como mis compañeros, que me recuerden como una buena persona", finalizó.