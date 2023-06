Messi: "No creo que participe en el próximo Mundial"

Leo Messi, en una entrevista para la televisión de China, ha confirmado que no entra en sus planes participar en el próximo Mundial El astro argentino, que ya confirmó en SPORT que jugará en el Inter de Miami, arrancará una nueva etapa en los Estados Unidos

Leo Messi se coronó en Qatar como el mejor jugador de todos los tiempos, por si alguien tenía alguna duda, al conseguir con Argentina el ansiado trofeo. Ahora, como ha confirmado a la televisión China, no tratará de repetirlo en el Mundial de 2026.

Una vez confirmó en SPORT que jugará en el Inter de Miami, precisamente país donde se disputará la cita mundialista, junto México y Canadá, también ha confirmado que no está en sus planes disputarlo: "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial".

Aunque no cierra del todo la puerta, en 2026 Messi tendrá 39 años, por lo que podría haber dado ya por finalizada su carrera. Arranca una nueva etapa en el país norteamericano, donde también se disputará la Copa América de 2024.

Esta competición, en principio, sí querría disputarla. Como afirmó tras finalizar el pasado Mundial, tiene ganas de seguir capitaneando la selección y, sobre todo, disfrutar del grupo creado y el logro conseguido.

Sigue ampliando sus registros

En los dos amistosos realizados tras la cita de Qatar, Messi marcó en ambos, firmando un hat-trick en el partido que la albiceleste ganó por 7-0 contra Curaçao. En el inicial sumó otro tanto para dejar su registro, hasta la fecha de publicación, en 102 tantos con su combinado nacional.

El próximo 15 y 19 de junio, en la gira asiática que les enfrentará a Australia primero en el Estadio Nacional de Pekin y a Indonesia después, Leo Messi puede disputar los que serían sus 175 y 176 partidos con la selección Argentina.