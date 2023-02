Quién es Maurizio Mariani, el árbitro del Barça-United

El colegiado italiano es el designado para dirigir la ida del playoff de la Europa League Arbitrará por primera vez al conjunto azulgrana y a los 'red devils' en competición europea

El árbitro italiano Maurizio Mariani es el elegido por la UEFA para dirigir el partido de la jornada entre el Barça y el Manchester United, correspondiente a la ida del playoff de la Europa League de este jueves 16 de febrero a las 18.45h.

Mariani, de 40 años y nacido en Roma, dirigirá por primera vez al conjunto azulgrana y a los 'red devils' en competición oficial. Quienes ya conocen al italiano son Real Madrid y Sevilla, puesto que en su primera andadura por la Champions ha pitado, en fase de grupos, a los blancos frente al Leipzig (2-0) y a los andaluces contra el Borussia Dortmund (1-4).

Mariani debutó en la Serie A en el curso 2012-13. Según el portal WhoScored, el romano promedia 4.62 tarjetas amarillas por partido y, curiosamente, el porcentaje más alto en los resultados de esta temporada es la victoria visitante (53,8%), con el 15,4% de empates y el 30,8% de victorias locales.

Hoy jueves, Mariani estará auxiliado en las bandas por los habituales Daniele Bindoni y Alberto Tegoni. En el VAR estarán Massimiliano Irrati, quien también estuvo en el partido de Champions en el Bernabéu entre Madrid y Leipzig, y Luca Pairetto.

