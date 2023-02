Bajas para la Europa League: estos son los jugadores que se perderán el duelo Barça-United

El conjunto de Manchester visitará el Spotify Camp Nou con numerosas bajas importantes Ousmane Dembélé y Sergio Busquets serán las únicas ausencias para los de Xavi Hernández

El FC Barcelona y el Manchester United se citan este jueves 16 de febrero en el Spotify Camp Nou para disputar el playoff previo a los octavos de final de la Europa League. Ambos conjuntos arrastran jugadores lesionados y, en el caso de los 'devils', también dos sancionados.

El Barça atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada: fiables en defensa y determinantes en ataque. Además, primeros destacados en LaLiga, a once puntos del Real Madrid, y dejando buenas sensaciones en el juego.

Este jueves, el himno de la Europa League volverá a sonar en el Spotify Camp Nou, un hecho que desde la vuelta de los cuartos de final del curso pasado frente al Eintracht Frankfurt (14 de abril) no ocurría. Dos jugadores que partieron en el once inicial de ese partido no estarán contra el Manchester United:

Ousmane Dembélé. El extremo francés se lesionó en el partido de liga frente al Girona. En uno de sus característicos 'sprints' por la banda, notó un 'pinchazo' y pidió el cambio rápidamente. Horas después, el diagnóstico confirmaba una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. Desde entonces, el galo se ha perdido tres partidos, aunque se espera que en pocos días pueda volver a pisar el césped. Sergio Busquets. El actual capitán del FC Barcelona cayó lesionado en el partido ante el Sevilla FC, después de un lance desafortunado con Youssef En-Nesyri. El de Badia del Vallés sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Sólo se ha perdido un partido, el del pasado domingo frente al Villarreal, y desde el club aseguran que podría estar en poco más de una semana y media.

El Manchester United visitará el feudo azulgrana con numerosas bajas importantes, cinco por lesión y dos por sanción. Pese a ello, los de Erik Ten Hag llevan ya seis partidos sin conocer la derrota (5 victorias y 1 empate), y ocupan una meritoria tercera plaza en la Premier League.

En Europa League, los 'devils' tan sólo han perdido frente a la Real Sociedad (0-1), en el primer partido de la fase de grupos. Desde entonces, cinco victorias consecutivas en competición europea, cuatro de ellas manteniendo la portería a cero.

Estos son los cinco jugadores que se perderán el encuentro por lesión:

Antony. El atacante brasileño, por el que el conjunto 'red' pagó 100 millones de euros, se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en la pierna. Jugó sus últimos minutos ante el Crystal Palace el pasado sábado 4 de febrero. Su baja no está descartada con total seguridad, y desde Manchester harán todo lo posible para que pueda pisar el césped del Spotify Camp Nou. Anthony Martial. El delantero francés de los 'devils' se ha perdido más de 20 partidos por lesión en el presente curso, la mayoría de ellos por los problemas que sigue arrastrando en la cadera. En Europa League tan sólo ha tenido minutos frente al Omonia Nicosia. Su última aparición en competición oficial fue el pasado 1 de febrero, en la vuelta de las semifinales de la EFL Cup frente al Nottingham Forest. Entró en el 63', y en diez minutos consiguió abrir la lata. Scott McTominay. El mediocentro de Lancaster lleva prácticamente un mes parado por sus molestias en la pierna. Ten Hag le dio los 90 minutos frente al Arsenal el pasado 22 de enero, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer. Christian Eriksen. El danés era uno de los jugadores más utilizados por el técnico hasta su grave lesión de tobillo contra el Reading. Se espera que vuelva a mediados de abril si los plazos de su lesión y la evolución lo permiten. Donny Van de Beek. El ex del Ajax no estaba teniendo su mejor temporada, pero la rotura del ligamento cruzado anterior frente al Bournemouth, en enero, lo empeoró todo. El holandés tan sólo había disputado 10 encuentros en todo el curso.

Sumadas a estas cinco bajas, los de Old Trafford tampoco podrán alinear a dos hombres habituales como son Lisandro Martínez y Marcel Sabitzer, ambos sancionados por acumulación de tarjetas; el segundo de ellos arrastra el partido de sanción de su anterior etapa en el Bayern de Munich.