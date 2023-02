Este Barça necesita una gran noche europea

Este nuevo Barça necesita una noche mágica en el Camp Nou. El proyecto que están construyendo Laporta desde los despachos y Xavi desde el banquillo requiere de un triunfo europeo que refrende su resurrección y le impulse mediáticamente. Después de muchos años de decepciones y fracasos, de humillantes derrotas y eliminaciones vergonzosas, el Barça debe recuperar su prestigio continental. Y qué mejor manera de hacerlo que ganando a un histórico como el Manchester United en una Europa League con esplendor de Champions.

El equipo blaugrana, con una trayectoria impresionante en la Liga (ha sumado 56 de 63 puntos posibles, con 18 victorias, 2 empates y solo 1 derrota en 21 partidos) y brillante campeón de la Supercopa de España (donde derrotó en la final al Madrid por 1-3 con una exhibición futbolística), regresa a Europa tras su frustrante KO en la fase de grupos de la Champions con la ambición de conquistar el título y con el deseo de ofrecer una gran imagen.

Xavi ha encajado todas las piezas para encontrar el camino de la victoria. Ha renunciado a un extremo para jugar con cuatro centrocampistas, lo que ha dotado al equipo de mayor consistencia, talento y eficacia. Y ha logrado una tremenda solvencia defensiva (solo 7 goles encajados en la Liga, a un promedio de 0,3 tantos por encuentro o, lo que es lo mismo, un gol cada 270 minutos) con un Araujo como líder de la zaga y un Ter Stegen en estado de gracia. Estas buenas sensaciones tienen que refrendarse, sí o sí, hoy en el Camp Nou ante el conjunto de Ten Hag.

Xavi, que jugará con su once de gala (con Kessie y Raphinha por los lesionados Busquets y Dembélé), es consciente de la trascendencia de este encuentro: “Queremos demostrar que estamos al nivel para competir en Europa”. El técnico reconoció que el Barça no hizo méritos para estar en los octavos de final de la Champions, pero aseguró que ahora el equipo se encuentra en un gran momento de forma, aunque no se siente favorito para ganar la Europa League: “Será una competición muy dura y esta eliminatoria contra el Manchester United será trepidante”.

Xavi celebra la euforia que existe en el entorno blaugrana por la extraordinaria racha de 16 partidos sin perder, pero mantiene una enorme cautela interna: “Cada semana es un reto, cada partido es un examen... Es la presión de estar en el Barça”. La obligación de ganar siempre, pero más que nunca esta noche. Porque el barcelonismo se merece una gran alegría europea.