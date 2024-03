Luis Enrique rechazaría al Barça para apostar por el PSG

Luis Enrique era uno de los posibles candidatos que barajaba el Barça para suplir a Xavi a partir del próximo 30 de junio. El técnico, muy apreciado por los jugadores, se veía como una opción fiable de cara al futuro aunque no se ha mantenido contacto alguno con él. Pero no será posible. Luis Enrique tendría intención de continuar en París y, como mínimo, apurar su contrato hasta el 2025 ya que está convencido de que el proyecto parisino tiene recorrido. El Barça no pasa por su cabeza, según 'L'Equipe'.

El exentrenador del Barça era una idea que habría puesto encima de la mesa Deco como posible perfil interesante al conocer la casa y ser un entrenador contrastado, pero Luis Enrique está cómodo en París y se siente respaldado por su club. De hecho, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, respeta y apoya totalmente su gestión de vestuario a pesar de los encontronazos que ha tenido con Mbappé. Los propietarios del club galo creen que es la figura idónea para conseguir éxitos en un proyecto en el que Mbappé ya no será el líder indiscutible.

Luis Enrique firmó hasta el 2025 y parece que el PSG va a seguir apostando por él. Va a ganar la Ligue1 y habrá que ver qué pasa con la Champions, un deseo absoluto del club parisino que se les ha ido resistiendo en los últimos años a pesar de tener un equipo plagado de estrellas. Por ahora, Luis Enrique es apuesta firme en París y el Barça no tendría opción alguna para convencerle de cara al próximo curso. Ni siquiera si se le planteara un proyecto a largo plazo.