Arne Slot, un técnico que gustaba en el Barça

El Barça está en pleno periodo de reflexión para encontrar nuevo entrenador. Y no es fácil. Las condiciones económicas que se va a encontrar el nuevo inquilino del banquillo blaugrana no serán fáciles y deberán trabajar con claros límites salariales. Pese a todo, muchísimos entrenadores de primer nivel desean fichar. Porque el Barça siempre es el Barça y la oportunidad de entrenar en un gran club no pasa siempre.

De las listas se ha hablado mucho y queda claro ya que la vía alemana: Flick, Nagelsmann y Tuchel están en el punto de mira al igual que Roberto de Zerbi, actual entrenador del Brighton. Todos tienen sus pros y contras, pero se hablará con ellos antes de tomar una decisión definitiva.

De los nombres que no han aparecido y que gustan destaca el del técnico del Feyeenord, Arne Slot. Ha sido campeón en Holanda, ha construido un proyecto importante y su juego ofensivo no pasa desapercibido. Encaja en todos los perfiles y además Slot nunca ha escondido que en algún momento de su carrera le encantaría entrenar al Barça por filosofía de juego. No es prioridad, pero su nombre se ha estudiado. Y en la Premier se lo rifan.