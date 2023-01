Luhay Hamido, presidente del Ceuta: "Gran Hermano me provocó ansiedad"

El máximo mandatario del club 'caballa' participó en el 'reality show' en 2003 Suya fue la célebre frase de la historia de la televisión española "para chulo, mi pirulo"

Esta noche se disputan los octavos de final de la Copa del Rey entre Ceuta y FC Barcelona. Los blaugrana han cruzado el 'charco' con el objetivo de lograr un billete hacia los cuartos de la competición del 'ko' ante el rival de menor categoría de la presente fase.

En la previa del encuentro, el presidente del Ceuta desde hace seis años, Luhay Hamido, ha atendido a 'La Vanguardia' donde, entre otros temas, ha repasado su paso por el programa de televisión 'Gran Hermano'. Participó en 2003, en la quinta edición del 'reality show', siendo expulsado en la quinta gala.

"Cumplí 20 años allí, fue una experiencia divertida. Fue como ir a 'El precio justo' . Me lo pasé muy bien dentro. Fuera ya no tanto. De repente te conocía todo el mundo y tenías que ir a una serie de bolos por contrato. Me provocó ansiedad. Hice los que tocaba y cuando acabó todo me volví para estudiar Química y Criminología", ha comentado en el citado medio.

Suya fue la célebre frase "para chulo, mi pirulo" durante el programa televisivo. "Me lo recuerdan estos días más. La verdad es que no la he vuelto a decir", ha añadido en la entrevista.