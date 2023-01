Con ‘Lewy’ y Ferran en ataque

No elegibles en Liga por sanción, Xavi puede contar con ambos de salida para el duelo copero El técnico sí hará rotaciones en las otras líneas, aunque cuenta con Pedri, ‘Busi’ Dembélé y Gavi

Las sanciones que pesan sobre Lewandowski y Ferran Torres permitirán a Xavi presentar una línea delantera de peso esta noche en el Alfonso Murube de Ceuta. El técnico egarense sí hará rotaciones en las otras líneas del equipo: portería, defensa y centro del campo. El Barça, que viaja hoy a la ciudad autónoma española, contará con todos sus efectivos salvo Araujo y De Jong, a quienes el entrenador dará descanso en el segundo compromiso del equipo en la Copa del Rey.

Salvo sorpresas, la ofensiva barcelonista estará integrada por los dos jugadores que no son elegibles en Liga por sanción y Ansu Fati. Lewandowski —que no podrá jugar contra el Getafe ni el Girona—fue expulsado el 8 de noviembre de 2022 en Pamplona y fue sancionado con tres partidos, de los que ya ha cumplido uno (Atlético de Madrid). De confirmarse su alineación, el polaco haría su debut en la Copa dado que contra el Intercity no fue convocado.

Ferran Torres por su parte, expulsado precisamente en el Cívitas Metropolitano, fue sancionado con dos partidos y también se perderá los compromisos contra el Getafe y el Girona. De esta forma, Xavi podrá contar con ambos de salida y podría completar la tripleta atacante con Ansu Fati, que en el clásico de la Supercopa apenas tuvo minutos al entrar en el campo en el 90 por Gavi. La lectura positiva de las sanciones de los dos delanteros es que, por lo menos, no perderán ritmo competitivo.

Novedades

Sí se esperan novedades en el resto de líneas, empezando por la portería. Iñaki Peña puede tener una nueva oportunidad después de debutar contra el Viktoria Plzen y jugar ante el Intercity. En la zaga también podrían tener protagonismo Bellerín y Eric, últimamente con muy pocos minutos.

En la zona ancha, sobre el papel, las plazas deben repartírselas entre Sergi Roberto, Kessie y Pablo Torre. El canterano podría ser el pivote, una demarcación que también puede ocupar el internacional marfileño.