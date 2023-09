López Nieto cree que el Caso Negreira "es un montaje"

El que fuera árbitro internacional durante quince años y después responsable de las designaciones negó las acusaciones de corrupción sistemática Afirmó que durante su etapa al frente del estamento arbitral José María Enríquez Negreira "no pintaba nada"

Antonio Jesús López Nieto, ex árbitro de Primera División entre 1988 y 2003 y presidente del Unicaja de la Liga Endesa de baloncesto, se mostró trajante al asegurar respecto al 'Caso Negreira' y la investigación que se está llevando a cabo al respecto: "Pienso que todo es un montaje y no va a haber nada".

El ex colegiado andaluz intervino en los micrófonos de la emisora 'Onda Cero' y aseguró que "yo era el responsable de las designaciones y Negreira no pintaba nada" y que "lo digo ahora y ante cualquier juez, Negreira en 16 años no influía en nada".

La Justicia está investigando a José María Enríquez Negreira antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la trama de los pagos por parte del Barça a este ex árbitro. El magistrado Joaquín Aguirre, juez instructor del 'Caso Negreira', sostiene en el auto que dichos pagos provocaron una presunta "corrupción sistémica" en el estamento arbitral.

López Nieto, en el centro, junto a su equipo arbitral, Claudio López y Josep Guardiola antes del Barça-Valencia de la Liga 1999/00 | ZOLTAN CZIBOR

López Nieto recordó durante su participación en el programa 'Radioestadio Noche' que durante quince años "yo he sido árbitro con Negreira y jamás me ha dicho nada de arbitraje". El exárbitro internacional andaluz fue concluyente al añadir: "Le garantizo que a los árbitros no les van a sacar nada en la época que yo he arbitrado. Entiendo que no lo creáis, pero Negreira fue un florero".

Durante su etapa como árbitro en activo, Antonio Jesús López Nieto ganó cinco veces el Trofeo Guruceta al mejor colegiado de la temporada, y actualmente es miembro del comité arbitral de designaciones.