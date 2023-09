El juez del caso Negreira aprecia una "corrupción sistémica" de los árbitros

"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara", razona el juez Con estos argumentos rechaza los recursos de Bartomeu y Barça contra la admisión del Real Madrid como acusación particular

El instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, sostiene que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, provocaron presuntamente una "corrupción sistémica" en el estamento arbitral y que el Real Madrid y "cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación" puede considerarse perjudicado por la supuesta trama, según expone un nuevo auto, al que ha tenido acceso el diario 'El Confidencial'.

Estos son los argumentos que el magistrado utiliza para desestimar los recursos del Barça y el expresidente Josep Maria Bartomeu (2014-2020) contra la admisión del Real Madrid como acusación particular en el procedimiento.

Entre otras resoluciones, en el auto se recoge la apertura de una pieza separada que se centrará exclusivamente en los pagos del Barça a Negreira y a su hijo, José María Enríquez Romero, y acuerda la práctica de nuevas pruebas para acelerar las pesquisas.

"La función de Negreira no era simplemente representativa"

Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, recuerda que el club blaugrana pagó más de siete millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018, cuando este era número dos del CTA, un órgano que "se encarga de clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones y proponer al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) los ascensos y descensos", así como "proponer a los árbitros internacionales y designar a los delegados-informadores a los que se encomienda observar y calificar las actuaciones de los colegiados".

El juez rechaza que Negreira desempeñara una función "simplemente representativa", como sostuvo el actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y subraya que el propio investigado reconoció a la Agencia Tributaria que se reunía en Madrid cada 15 días para "revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido y puntuarlos". Árbitros retirados también habrían reconocido que el CTA empleaba "un índice corrector, llamado corruptor en tono de burla", para determinar la categoría de cada árbitro. Esa clasificación daba a los colegiados "acceso a la internacionalidad y al cobro de más dinero anualmente".

El Madrid y La Liga, "ofendidos por el delito"

Según desgrana 'El Confidencial', en su escrito el juez argumenta: "se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara", por lo que "en tal panorama de posible corrupción sistémica en el seno del CTA", el magistrado concluye que el Real Madrid y cualquier otro equipo que haya competido en algún momento con el FC Barcelona durante los años bajo sospecha deben ser "admitidos como ofendidos por el delito, a fin de que el potencial perjudicado pueda personarse en la causa y participar en la instrucción". Además del Real Madrid, también está personada como acusación LaLiga en representación del conjunto de equipos de la máxima categoría del fútbol español.

El instructor señala que no se acredita la existencia de pagos a "árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos", pero que es necesario estudiar si el pago anual a Negreira constituye en sí mismo un delito.

Delito de corrupción deportiva

Por ahora, a los seis imputados en el procedimiento se les atribuye un delito de corrupción deportiva. Junto a Negreira y su hijo, también están imputados los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell (2010-2014) y los exdirectivos del club Albert Soler y Óscar Grau.

Además, los Negreira también se enfrentan a un posible delito de blanqueo de capitales. Para dar un salto a las diligencias, el juez ha acordado que se practiquen nuevos requerimientos de documentación a la RFEF y a la Federación Catalana de Fútbol, así como al propio FC Barcelona. En este último caso, el interés del magistrado se sitúa en los sistemas internos de control y auditoría del equipo blaugrana, que en ningún momento detectaron ni advirtieron de las entregas de dinero a los Negreira.

Pieza separada para los Negreira

'El Confidencial' también informa de que el juez instructor Aguirre acuerda igualmente la creación de una pieza separada que girará exclusivamente en torno a las posibles responsabilidades penales que se deriven de los pagos del Barça al exvicepresidente del CTA y su hijo.

Por el contrario, las investigaciones sobre el blanqueo de capitales en el que pudieron incurrir los Negreira al reintroducir en el circuito legal los más de siete millones de euros que cobraron del Barça y la presunta canalización de parte de estos fondos a través de Tresep, un entramado del exdirectivo del club Josep Contreras Arjona, se mantendrán en la pieza principal.

La RFEF queda excluída

El juez también ha acordado excluir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del procedimiento, admitida el pasado marzo como acusación particular. La RFEF es una entidad privada que "desempeña funciones públicas por delegación". Puesto que los organismos públicos, "pertenezcan al sector que pertenezcan, no pueden ejercer la acción popular salvo que exista habilitación expresa", a la RFEF solo le queda proporcionar todos los datos que tenga sobre la causa a la Fiscalía, para que sea este ente público el que ejerza la acción penal en nombre de sus intereses.