"Lo que se dice ahí es cuando alguien dentro de un colectivo tan vilipendiado como el nuestro filtra a personas de los medios de comunicación", defiende el presidente del CTA La causa está vista para sentencia y el Juzgado de Madrid debe ahora determinar si la Federación vulneró los derechos fundamentales del colegiado en cuestión tras la demanda de Estrada Fernández

El medio 'Libertad Digital' ha publicado en exclusiva el vídeo de la declaración de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, ante el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid durante un juicio celebrado en julio tras la demanda presentada por el árbitro de VAR, Xavier Estrada Fernández.

El colegiado denunció haber sido despedido del CTA como represalia tras presentar la querella que originó el 'caso Negreira'. "Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres... Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado... Pídele a Dios que no te coja. ¿Vale?", se le escucha decir a Medina Cantalejo en el audio.

En la grabación, el presidente del CTA se refería un colegiado, al que no nombraba directamente, que habría filtrado supuestamente información a los periodistas. "El personajillo, ¿no?, o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué", aseguraba Medina Cantalejo en la grabación.

#LibertadDigital Medina Cantalejo justificó ante la juez llamar 'rata' a un árbitro: "Cuando alguien filtra, es la opinión que tenemos"



"La declaración de Medina Cantalejo ante el Juzgado tras la demanda de Estrada Fernández“https://t.co/WiePwnUQ2k pic.twitter.com/Pr6QVdWEUQ — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) September 7, 2023

Durante su declaración judicial, publicada por 'Libertad Digital', el presidente del CTA escuchaba sus propias palabras y tras reconocer a la juez que era su voz, justificaba sus graves descalificaciones: "Lo que se dice ahí es cuando alguien dentro de un colectivo tan vilipendiado como el nuestro filtra a personas de los medios de comunicación para que salga a la opinión pública, ésa es la opinión que tenemos. Y por supuesto, dijimos ‘hay un deber de confidencialidad en los contratos de los árbitros’ y sacar esto fuera ha sido de lo peor que hemos vivido".

Llueve sobre mojado en el fútbol español, en el ojo del huracán tras la inhabilitación de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española. La causa está vista para sentencia y el Juzgado de Madrid debe ahora determinar si la Federación vulneró los derechos fundamentales de Estrada Fernández al despedirlo tras querellarse por el 'caso Negreira' y haber iniciado un pleito laboral con la propia Federación.