Rechazada la imputación de Albert Soler en el 'caso Negreira'

Luis Rubiales, a través de la RFEF, denunció al ex director general del CSD por supuesta prevaricación administrativa El juzgado que lleva el caso ya decidió el pasado 9 de agosto excluir a la Federación como acusación particular

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Barcelona ha rechazado la imputación de Albert Soler, que fue un alto ejecutivo en el Barça hasta convertirse en director general de Deportes del CSD, en el 'caso Negreira'. Luis Rubiales, a través de la RFEF, denunció el pasado 5 de mayo a Soler por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, hechos que supuestamente habrían estado relacionados con el pago de diferentes servicios al ex presidente el Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira.

El auto judicial rechaza la imputación de Albert Soler argumentando que, por un lado, la RFEF, tras ser excluida como acusación particular en el caso, no puede solicitar la implicación del ex ejecutivo blaugrana, por lo que "no cabe otra solución que no pronunciarse sobre la nueva imputación vertida sobre el Sr. S.".

Andreu Camps, secretario general de la Federación, declaró el pasado mes de marzo que "alguien con responsabilidades gubernamentales pudo tener conocimiento de los hechos", refiriéndose a que Albert Soler trabajaba en el Barça mientras se produjeron los pagos a Negreira y, posteriormente, pasó a formar parte del CSD como director general.

En ese sentido, el juez observa que, al no proceder la denuncia de quien no forma parte de la acusación en el caso Negreira, la implicación de Soler, en cualquier caso, debería "ser objeto de un proceso separado, el cual correspondería a otro juzgado".