¿Llamó Tuchel a Araujo?

El técnico del Bayern se pronuncia sobre la hipotética llamada que hizo al defensa del Barça En Alemania aseguran que el uruguayo es uno de los grandes objetivos del club bávaro

Desde Alemania hace semanas que aseguran que Ronald Araujo se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Bayern de Múnich para reforzar su defensa.

El pasado viernes, Sky Sports Alemania fue más allá, asegurando que el propio Thomas Tuchel, entrenador del club alemán, había llamado al central uruguayo del Barça para hablar sobre su futuro, comunicándole que incluso le gustaría contar con él ya este invierno y que el Bayern estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico muy importante por él.

El técnico germano no quiso confirmar ni desmentir esta información tras la contundente derrota que sufrió ante el Eintracht (5-1). "No voy a comentar nada en ningún sentido. Solo hablo de mis jugadores. También hablé con mi madre por teléfono y no ha salido nada al respecto", comentó Tuchel.

Balones fuera de Tuchel sobre la noticia de Sky Sports Alemania. SPORT ya explicó el pasado viernes que fuentes cercanas al jugador habían desmentido que hubiese habido algún contacto entre el central uruguayo y el entrenador del Bayern o cualquier otro representante del club alemán.

Capitán y emblema del Barça, Araujo tiene contrato con el club azulgrana hasta 2026 y su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros. Para el club azulgrana se trata de una figura estructural y el uruguayo solo está centrado en seguir ayudando a su equipo. Para comprobar que su compromiso es total basta con verle con la máscara con la que jugará contra el Girona tras haberse lastimado un hueso de la cara ante el Atlético de Madrid.