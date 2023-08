Lewandowski regresa al Sadar en un momento clave

El delantero polaco, que no ha tenido un buen inicio de temporada, visitará este domingo el estadio en el que fue expulsado la temporada pasada Justo antes del parón de selecciones, el ariete intentará poner fin a las dudas alrededor de su rendimiento

No ha sido un inicio de temporada sencillo para Robert Lewandowski. El FC Barcelona empezó el curso contra dos rivales muy rocosos que le concedieron muy pocos espacios, el Getafe y el Cádiz, y, algo frustrado por sus dos primeras actuaciones, el delantero polaco tampoco estuvo a su mejor versión en el Estadio de la Cerámica. En busca del punto de inflexión, pudo aprovechar una extraordinaria jugada de Lamine Yamal para marcar a placer y estrenar la cuenta goleadora en su segundo año en el conjunto azulgrana.

Para completar el runrún, a las dudas alrededor de su rendimiento se le han sumado las recientes y polémicas declaraciones del ariete sobre el juego del Barça y el sistema de cuatro centrocampistas de Xavi Hernández. "Se espera de nosotros que juguemos un fútbol ofensivo y esto, últimamente, no ha sido como debería ser. Cuando entran Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia delante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque y no tengo apoyo, así que tengo que buscar la mejor solución para el equipo", ha valorado 'Lewy' en 'Eleven Sports'.

Es evidente que el '9' azulgrana ha pronunciado estas palabras en modo de reflexión y no de crítica. Desde su llegada al Camp Nou ha demostrado que es mucho más que un delantero centro puro; es un líder de máxima implicación con el proyecto y es por ello que, cuando no ve algo claro, no tiene ningún problema en verbalizarlo pública y privadamente. La realidad, sin embargo, es que en el mundo del fútbol –y, más concretamente, en el 'mundo Barça'–, este tipo de declaraciones se sacan de contexto y se sobreinterpretan.

Por todo ello, Lewandowski afronta un encuentro muy importante para el futuro inmediato. Justo antes del parón de selecciones (dos semanas que pueden ser muy dulces o muy largas en función del último resultado) y en El Sadar, un escenario de malos recuerdos para él, el polaco tendrá la misión de zanjar cualquier debate alrededor de su figura y demostrar a los escépticos que, a pesar de tener 35 años, sigue siendo vital para el cuadro catalán. Que le queda cuerda para rato.

En el estadio de Club Atlético Osasuna, que visitó por primera y última vez el 8 de noviembre de 2022, 'Lewy' sufrió su primera y última expulsión como futbolista del Barça. Gil Manzano le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y los gestos de desaprobación posteriores derivaron en una desorbitada sanción de tres partidos. El polaco, por consiguiente, intentará redimirse en Pamplona y viajar con su selección con el 'ruido' silenciado.