Lewandowski, contundente con el planteamiento: "Con Ansu o Ferran creamos más ocasiones"

El delantero polaco no está pasando por su mejor momento, apenas ha anotado un gol en tres partidos Pese a los seis goles que ha marcado el Barça en dos encuentros, parece no estar satisfecho con el planteamiento ofensivo de Xavi

Robert Lewandowski ha arrancado la temporada con el pie izquierdo y ha generado alguna que otra duda entre la afición azulgrana. El 'pichichi' de la pasada temporada tan solo ha marcado un gol en tres jornadas, mientras que a estas alturas ya llevaba cuatro tantos.

No vio portería contra Getafe ni Cádiz, dos conjuntos bien plantados defensivamente y muy difíciles de quebrantar. Sin embargo, Xavi, en la rueda de prensa pospartido en Montjuïc no se mostraba preocupado: "Tiene que tener más paciencia y no salir de su posición aunque no le llegue. La que toque va a ser en el sitio correcto. Les pasa a los interiores, a los extremos. El partido requería juego posicional. Necesita un gol, como todos los delanteros".

En el debut liguero, el Barça no fue capaz de pasar del empate, mientras que en los dos encuentros posteriores anotó un total de seis goles, dos ante el conjunto de Sergio González y cuatro al Villareal.

Sin embargo, parece no ser suficiente para el polaco, que puso en duda el planteamento ofensivo de su técnico en 'Eleven Sports': "Somos el Barça y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo".

Ansu Fati parece estar más fuera del Barça que nunca, y Ferran Torres ha arrancado la temporada por todo lo alto, marcando dos goles en los dos partidos que ha jugado. Y es que el '9' no está conforme con su juego, aunque tampoco cree que tenga "muchas oportunidades para marcar".