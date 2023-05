Lewandowski: "Me gustaría jugar con Messi en el Barça"

"Es más fácil jugar con jugadores que entienden el fútbol de una manera tan profunda como él" "Xavi me dijo que era el capitán sin brazalete y esas fueron unas grandes palabras para mí. Estoy genial en el Barça"

Una vez conquistada -y celebrada por todo lo alto- la Liga, la actualidad del Barça se centra en el próximo mercado de fichajes y el plan de viabilidad que el club ha presentado a LaLiga para lograr el fair play financiero suficiente para poder reforzar la plantilla. Y una de las operaciones que tiene en vilo al barcelonismo es el posible regreso de Leo Messi.

La pregunta es obligada cada vez que un directivo, un miembro del staff o un futbolista blaugrana se ponen delante de un micrófono. Y así lo ha hecho Tomasz Włodarczyk para el medio polaco 'Meczyki'.

Lewandowski y Messi han tenido en el pasado sus más y sus menos. Y no sólo por la rivalidad sobre el terreno de juego. Durante la entrega del Balón de Oro 2021 hubo un malentendido entre ambos por el discurso del argentino. El futbolista del PSG quiso enviar un guiño a Lewy recordando que había sido el mejor durante 2020 y que merecía recibir un trofeo que no se entregó por la pandemia.

El delantero del Barça pareció no creerse mucho las palabras de Messi y tras la gala se refirió a ellas en estos términos: "Me gustaría que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías". Tras la gala de 'The Best', que galardonó Lewandowski, el polaco se mostró decepcionado al saber que Messi no le había votado: "Habría que preguntarle a él".

En el pasado Mundial de Qatar, Messi y Lewy también tuvieron un encontronazo durante su duelo de fase de grupos. El polaco fue a pedir disculpas a Messi tras una fuerte entrada y el argentino le ignoró perdiendo la mirada en el infinito. Al acabar el encuentro, sin embargo, ambos charlaron durante unos minutos y acabaron fundiéndose en un abrazo en señal de paz.

Y así parece que fue, porque en los pasado Premios Laureus, ambos departieron de manera distendida. Messi se acercó al delantero de Barça para preguntarle si vivía en Castelldefels. Pura cortesía o quizá un guiño de cara al futuro.

Sea como sea, la posibilidad de que Lewandowski y Messi compartan vestuario está en el aire y el internacional polaco estaría encantado de que esta opción se convirtiera en realidad. "Me gustaría jugar con el en el Barça", aseguró un Lewy que ve en el juego de Messi una evolución que les haría absolutamente compatibles.

"Su estilo de juego ha evolucionado en los últimos años. Piensa diferente, se posiciona diferente en el campo, juega el balón de manera diferente. Definitivamente nos iría muy bien. Tiene un sentido único y es más fácil jugar con jugadores que entienden el fútbol de una manera tan profunda como él", describió un Lewandowski que no quiso pronunciarse sobre el puesto en que Messi debería jugar si regresara al Barça: "Eso tendrás que preguntárselo a Xavi".

No es la primera vez que Lewandowski habla sobre la posibilidad de que Leo Messi regrese al Barça. Lo hizo durante la presentación de la última edición de 'Relatos Solidarios del Deporte'. Entonces ya mostró su voluntad de jugar junto a Messi.

"A Kimmich le diría que vale la pena venir al Barça"

La posibilidad del regreso de Messi no es la única operación de mercado que analizó Lewandowski. El internacional polaco también se refirió al interés del Barça por hacerse con los servicios de Josuha Kimmich como relevo de Sergio Busquets, que al término de esta temporada pondrá fin a 15 años en el primer equipo blaugrana.

Lewandowski jugó siete temporada junto a Kimmich en el Bayern y ahora le recomendó volver a unirse en el Barça: "¿Qué le diría a Kimmich? Que vale la pena venir al Barça por la vida, el club y el ambiente. Tanto el Barça como el Bayern son dos grandes clubs, pero la vida es diferente en Barcelona por el idioma, la experiencia y el reto que tenemos aquí".

"La próxima temporada será mejor seguro"

Pese a que después del Mundial de Qatar ha bajado su media goleadora, Lewandowski acabará su primera temporada como jugador del Barça por encima de los 30 goles. En estos momentos suma ya 31 en 43 partidos y tiene el Trofeo Pichichi a tiro.

El delantero polaco se muestra satisfecho de los números que ha firmado, pero promete mejores registros la próxima temporada: "Más de treinta goles en mi primera temporada en el Barcelona los hubiera firmado a ciegas. Han sido un cambio muy grande en mi carrera y la pretemporada no fue completa. Además, también hubo un campeonato mundial en mitad de la temporada. A principios de año me veía un poco peor y eso me frustró un poco. pero hice algunos ajustes y volví a estar en forma. Seguro que lo haré mejor la próxima temporada".

Respecto al rendimiento del equipo, también se mostró feliz por los títulos y el proyecto que se está construyendo: "Estoy orgulloso de la temporada. Ganar Liga y Supercopa de España es un gran logro. Y también pudimos pelear por la Copa del Rey. Este título de Liga es diferente a los que he ganado en el Bayern, donde gané ocho seguidos, porque estamos en transición, construyendo algo nuevo y muy bonito. La única pega esta en la Champions League. Nos eliminaron demasiado pronto. Veo que el Inter de Milán está en la final, así que si hubiéramos tenido suerte y nos hubiéramos clasificdo, también podríamos haber estado ahí. Pero esto es fútbol. La próxima temporada será mejor seguro".

Lewandowski se mostró totalmente implicado en el proyecto que está construyendo Xavi en el Barça y muy agradecido con el cariño que le muestra la afición: "Xavi dijo que yo era el capitán sin el brazalete. Estas son grandes palabras para mí. Me siento genial aquí. Puedo ver el apoyo de los fans. Veo cuántas banderas polacas hay en el Camp Nou. Estoy lleno de orgullo por eso. Trato de saludar y saludar a todos, pero son muchos"