Ambos fueron los protagonistas de una de las imágenes del torneo en el Polonia-Argentina “Sé la enorme presión que ha soportado durante años y lo que significa para él este título” , cuenta a SPORT el polaco

Durante el partido fueron protagonistas de algún encontronazo lógico, nada extraño, fruto de la tensión que se genera en este tipo de duelos mundialistas. Cuando el árbitro señaló el final, Robert se dirigió hacia el ‘10’ de Argentina y ambos intercambiaron algunas palabras. “No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero fue muy agradable”, comentó el delantero polaco durante la entrevista.

ELOGIOS SINCEROS

Y es que el ‘9’ blaugrana, hoy referente ofensivo del conjunto que dirige Xavi Hernández, se mostró muy sincero a la hora de hablar de Messi, del que sabe que ganar el Mundial “es para él un sueño hecho realidad. Sé la enorme presión que ha tenido que soportar durante muchos años… La historia de Maradona con Argentina…”. Lewandowski se deshace en elogios hacia el argentino: “Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo. Y ahora lo disfruta, puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. ¡Y cómo ha jugado! Lo ha visto todo el mundo”. En ese sentido, reconocía que “es muy difícil jugar contra él. Es el campeón de forma muy merecida”.

CLARO FAVORITO

Eso sí, para Robert no ha sido ninguna sorpresa porque Argentina era su selección favorita desde antes de que arrancar la Copa del Mundo: “Ya lo dije antes del Mundial, que eran los favoritos para ganarlo. Siempre que alguien me preguntaba, decía que el favorito era Argentina”. Algo que no cambió ni siquiera cuando en el debut cayeron ante Arabia Saudita: “Incluso perdiendo ante Arabia Saudita estaba seguro de que iban a llegar a la final y, seguramente, ganarla”. El pronóstico de Robert acabó cumpliéndose y la Albiceleste, con un Leo Messi enorme que se echó el equipo a la espalda, conquistó su tercer título de la Copa del Mundo.