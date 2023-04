Lewandowski echa de menos a su mejor aliado

Uno de los motivos del bajón del polaco es que sus compañeros no le están encontrando con la misma facilidad con la que lo hicieron en los primeros meses de la temporada Sin Ousmane Dembélé, el equipo de Xavi ha perdido uno contra uno... y Robert a su acompañante perfecto en ataque

Los números hablan por sí solos. La aportación goleadora de Robert Lewandowski ha disminuido considerablemente desde el parón de la competición de clubes por la disputa del Mundial de Qatar. Y no es solo una cuestión de acierto, por mucho que el delantero polaco sea uno de los máximos rematadores del continente y no esté transformando las ocasiones con las que está contando últimamente. Hay otros motivos que explican el bajón del ariete: uno de ellos, sin ninguna duda, es que sus compañeros no le están encontrando con la misma facilidad con la que lo hicieron en los primeros meses de la temporada.

La lesión de Dembélé, en este sentido, tampoco ha ayudado. El extremo francés sigue siendo, y eso que no se viste de corto desde finales de enero, su mejor aliado. En los 1.454 minutos (22 partidos) que han coincidido sobre el rectángulo de juego, ‘Lewy’ y Ousmane han generado cinco tantos (tres goles y dos asistencias para el polaco). Gavi (cuatro dianas fabricadas en 2.230 minutos, tres de Robert y una del canterano) ocupa el segundo sitio de un podio que completan, conjuntamente, Ferran Torres, Ansu Fati y Alejandro Balde (tres).

Socios destacados

Los casos de Ferran y Ansu merecen especial atención. Ambos se encuentran entre los futbolistas que más han conectado con Lewandowski pese a haber compartido terreno de juego con él solo 1.041 y 983 minutos, respectivamente. Aun así, la media de generación de goles de la dupla que el polaco forma con Dembélé (una diana cada 290 minutos) es superior a la que registra con el valenciano (347’) y el canterano (327’). A favor de ellos, cabe remarcar que han aumentado su protagonismo recientemente, en el momento de menor inspiración de Robert.

Así fue la lesión de Dembélé ante el Girona | LALIGA

Dembélé es, junto con Gavi y Balde, el máximo asistente de Lewandowski en lo que llevamos de curso (tres pases de gol cada uno). Sergi Roberto, Raphinha, Eric Garcia y Ansu Fati han entregado dos asistencias al polaco, mientras que Ferran Torres, Jules Kounde, Jordi Alba y Franck Kessie le han proporcionado una diana. En el sentido contrario, Dembélé y Ferran son los únicos integrantes de la plantilla que han recibido más de una asistencia de ‘Lewy’. Ansu, Pedri y Gavi, una.

Lewandowski ha celebrado 18 goles y ha entregado cinco asistencias al lado de Ousmane (23 participaciones directas en tantos en 22 partidos). Sin él, sus cifras bajan a nueve goles y dos asistencias en 14 compromisos. La diferencia también se puede observar en la cantidad de ocasiones claras gestadas desde las botas del polaco: 1,13 por partido con el francés, 0,92 sin él. Toda estadística es fría sin su interpretación, pero estos datos manifiestan que el referente ofensivo culé echa de menos a Dembélé.

Dembélé dio la victoria al Barça ante la Real Sociedad | RFEF

Más de dos meses lesionado

Más allá de la buena conexión entre ambos, la simple presencia de ‘Dembouz’ sobre el césped ya atrae a los adversarios y, por consiguiente, otorga espacios a Robert. Es cierto que le falta velocidad de ejecución y acierto, pero no lo es menos que si a los bloques bajos rivales le sumamos la escasez de compañeros que le concedan margen de maniobra, el ‘tapón’ es de dimensiones considerables.

Es una cuestión de perfiles: Ferran Torres destaca por su centro, Raphinha por su disparo y Ansu Fati por su movilidad entre líneas, pero ninguno de ellos posee el uno contra uno y la velocidad del francés, que obliga a los contrincantes a realizar ayudas constantemente y, por ende, a desordenarse. Y es precisamente allí, en el desconcierto general, donde ‘killers’ como Lewandowski se mueven como peces en el agua.

Lejos queda ya aquel 28 de enero en el que Dembélé tuvo que ser sustituido en Montilivi frente al Girona por una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Desde entonces, encadena 76 días en la enfermería, que le han impedido estar disponible en 14 encuentros del Barça. Algunos tan importantes como la eliminatoria de Europa League frente al Manchester United, el cruce de semifinales de Copa contra el Madrid o el clásico de Liga ante los blancos. Se trata de la cuarta lesión de toda su trayectoria que más tiempo le ha mantenido alejado de los terrenos de juego.