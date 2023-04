Dembélé no debe precipitar su regreso

Xavi ha sido el mejor defensor de Dembélé en el Barça. De hecho, la intervención del técnico fue decisiva para que el extremo francés renovara cuando parecía que estaba más fuera que dentro del club blaugrana. Xavi siempre ha confiado en el talento del delantero, al que considera el mejor jugador del mundo en su posición. Dembélé respondió a la confianza ciega del entrenador mostrando su mejor versión a lo largo de esta temporada... hasta que se lesionó. El galo era titular indiscutible, ofreciendo además un rendimiento extraordinario: 8 goles y 7 asistencias en los 28 partidos disputados.

Lamentablemente, sus problemas musculares le volvieron a pasar factura y ahora lleva dos meses y medio de baja. Dembélé se ha perdido la fase decisiva de la temporada (los últimos 14 encuentros) en la que el Barça ha quedado eliminado de la Europa League y la Copa y solo ha podido ganar tres partidos de Liga (de los 10 que ha disputado sin el extremo) por más de un gol. La ausencia del francés ha sido, pues, negativamente determinante. Incluso Lewandowski se ha visto muy perjudicado por la lesión de su compañero: únicamente ha marcado 5 tantos en estos 14 encuentros.

La conexión entre el polaco y el francés se ha roto de forma abrupta y la capacidad ofensiva del Barça se ha visto gravemente afectada. Porque, además, para colmo de males, la lesión de Dembélé ha coincidido con la de Pedri, que también lleva casi dos meses alejado de los terrenos de juego. Aún así, el equipo de Xavi ha sido capaz de sentenciar el campeonato liguero, demostrando que sabe sobreponerse a las circunstancias más adversas.

EL BARÇA NO NECESITA AHORA A DEMBÉLÉ

El enigma que se cierne ahora sobre Dembélé es su fecha de retorno. Se ha ido aplazando porque la lesión en su muslo no cicatrizaba como se esperaba y, teniendo en cuenta sus antecedentes, se ha querido actuar con la máxima prudencia y se ha ido posponiendo su reaparición, que aún no tiene día marcado. No hay prisa. Mejor no correr riesgos innecesarios cuando todo está decidido. Para bien y para mal.

El Barça no necesita a Dembélé (tampoco a Pedri) para rematar la Liga. Los 13 puntos de ventaja que le lleva al Madrid son suficientes para no forzar a ninguno de los dos futbolistas. Que se recuperen al cien por cien y que piensen en la próxima temporada, en la que la exigencia aún será mayor y los objetivos, también. Xavi sí que necesitará entonces un Dembélé en plenitud de facultades para asaltar el gran reto de la Champions.