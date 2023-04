¿Qué le pasa a Lewandowski?

Seguramente, es quien más nota que los jugadores más creativos no estén cerca de él El delantero polaco siempre ha necesitado de sus compañeros para hacer bien su trabajo

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, ha anotado 17 goles en la Liga y 27, en todas las competiciones -cinco en la Liga de Campeones; tres, en la Copa, y dos en la Liga Europa y en la Supercopa española-. Teniendo en cuenta que todavía faltan diez partidos por jugar es fácil imaginar que la cifra superará la treintena. ¿Son suficientes 30 o más goles en su primera temporada en el Barça?

En sus últimos siete años en el Bayern Robert siempre superó los 40 goles, llegando incluso a los 50 la temporada pasada y a los 55, en la 2019-20 -su récord en 15 sesiones en Primera División-, con un equipo campeón, veterano y conjuntado. ¿Alguien esperaba esas mismas cifras en LaLiga? Seguramente sí pero, de entrada, deberíamos considerar el cambio de país, de liga y de equipo para entender sus circunstancias. En su debut en la élite en Polonia, con el Lech Poznan, cerró la temporada con 20 goles. Tras dos años, se fue al Borussia Dortmund y acabó la sesión con apenas 9 en 43 partidos, y en su primer año en el Bayern, anotó 25 goles, dos menos de los que lleva ahora.

Joan Laporta y Robert Lewandowski, el día de la presentación del delantero polaco | David Ramírez

Además del cambio de país y de liga, en el Barcelona se ha encontrado un proyecto en construcción lleno de futbolistas jóvenes y un club con las arcas vacías sin posibilidades de atraer otras grandes estrellas como él. Robert, incluso antes de calzarse las botas, ya se había convertido en un pilar fundamental del equipo. O, mejor dicho, del club, sin conocer el idioma ni las costumbres de su nueva gente. No lo tenía fácil.

Arranque de crack

Sin embargo, Lewandowski rindió pronto y cerró la primera parte de la temporada anotando 18 goles en 19 partidos -13 en la Liga y cinco, en la Champions-. Su nivel de inspiración fue alto, muy superior al juego del equipo. Luego llegó el Mundial de Qatar y sus cifras se dividieron por dos: 9 goles en 17 partidos -cuatro en Liga; dos en la Copa; dos más, en la Supercopa; y uno, de penalti, en la Liga Europa-.

Hay razones futbolísticas para explicar su rendimiento. La primera, por supuesto, su estado físico. Nadie es capaz de mantenerse al cien por cien todo el año porque las incidencias físicas condicionan. El 26 de febrero, por ejemplo, sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le obligó a descansar dos semanas, con todo lo que eso supone. El martes pasado, en la presentación del libro 'Relatos Solidarios del deporte', del que es padrino para recoger fondos para la Fundación Lovaas por el autismo, el propio Robert explicó que jugó muy mermado ante el Girona tras recibir un golpe en la espalda en el anterior partido contra el Real Madrid, en la Copa. Pudo haberse borrado pero no lo hizo. Sabe donde está y su compromiso, con el equipo como está, es más necesario que nunca.

Lewandowski y Raphinha celebran un gol ante el Manchester United en Old Trafford | Valentí Enrich

Jugador de equipo

El segundo concepto importante para entender el rendimiento de Lewandowski tiene que ver, precisamente, con el equipo. El delantero polaco siempre ha necesitado de sus compañeros para hacer bien su trabajo. De él nadie espera jugadas mesiánicas que resuelvan partidos tras una acción individual. ¿Saben cuantos de los 27 goles que ha anotado esta temporada han sido así? Solo tres: en Mallorca, jornada 7 (1 de octubre), 0-1, conduciendo un balón desde fuera del área, recortando a Valjent y buscando una rosca al palo lejano. Un golazo. Y los otros dos, ante el Villarreal en el Camp Nou, 3-0, jornada 10 (20 de octubre). El primero, recogiendo un centro de Alba y sentando a Rulli, Albiol y Pau en un movimiento de reverso único, y el segundo, con un chut impresionante al palo largo. Tres, de 27. ¿Y el resto? Atención a los datos: solamente dos necesitando tres toques; siete, tras control y chut; y 15, al primer toque. ¡15 goles de puro rematador, de maestro del oficio del 9! Ahí, en el área, está en el grupo de los escogidos pero para demostrar sus habilidades necesita compañeros que sean capaces de producir fútbol, de crear ocasiones que le permitan exhibir sus excepcionales movimientos cerca del área, su gran intuición y su especial habilidad para el remate.

Mateu Lahoz dialoga con Lewandowski durante el Barça-Girona | AFP

El equipo de Xavi Hernández, en este sentido, se ha visto muy perjudicado últimamente por las bajas de algunos de sus futbolistas más creativos, hecho éste que ha obligado a jugadores de otras características a ganar protagonismo en el equipo. Jugar de delantero centro en el Barcelona es muy difícil porque los rivales suelen posicionarse muy cerca de su portería con la intención de eliminar los espacios. Pruébenlo. Verán lo complicado que resulta. Quizás este Barcelona ha evolucionado de manera excelente en el trabajo sin balón pero todavía tiene asignaturas pendientes cuando lo tiene en su poder. Atacar en estático es complicado y a Robert, como al resto de sus compañeros, le está costando más de la cuenta. En su último partido ante el Girona, por ejemplo, apenas tocó 29 balones en 90 minutos, menos que todos, menos incluso que Ter Stegen.

Añorando a Pedri

Para atacar en estático y tener éxito hay que abrir mucho el campo, circular muy rápido el balón, ejercer un juego de posición adecuado, buscar la profundidad sin descanso con movimientos generosos -porque la mayoría de las veces no van a servir para recibir el balón-, ser muy delicado en el último pase y en el lanzamiento a puerta. En resumen, hay que entender el juego. Y quizás en esto, Pedri puede ayudar mucho a su equipo. Deberíamos ajustar el comentario pero los datos nos ayudan a entender algunas cosas, por ejemplo, que Lewandowski anotó sus 18 goles antes del Mundial con el canario a su lado. Y que, siguiendo con la idea, el polaco apenas ha podido anotar en tres de los últimos diez partidos en los que Pedri ha estado de baja. El martes pasado el 9 del Barça también habló de Messi. ¿Entienden por qué? En Francia, amargado entre el caos del PSG, ha anotado 'solo' 19 goles pero ha regalado 18 asistencias a sus compañeros. Robert se lo está imaginando a su lado...

Lewandowski y Ter Stegen | Valentí Enrich

Lewandowski, seguramente, es quien más nota que los jugadores más creativos no estén cerca de él porque cada segundo que el equipo pierde en la circulación de balón por dar un toque de más es un metro que él no gana en su lucha con los defensas del equipo rival. Por eso Xavi insiste en los detalles, en esos pases que no son tensos, en esos controles mal orientados, en esas decisiones equivocadas o en esos movimientos que llegan tarde. Tiempo y espacio, tan importantes en el fútbol profesional.

Con margen de mejora

A sus 34 años, sin embargo, su comportamiento está siendo ejemplar. En la Liga es el jugador de campo más utilizado por su entrenador -23 partidos, 1.862 minutos-, el máximo goleador -17- y el mejor asistente -6-. Y el que más consejos da a los jóvenes. Así que, se mire como se mire, su llegada al Barcelona en este momento de la historia solo puede calificarse de maravillosa.



| EFE

Una pregunta para cerrar el debate, ¿puede rendir más? Por supuesto. Por dos motivos: porque se trata de un tipo inteligente que aprende rápido lo que es la competición española, las características de sus rivales y que va adaptándose a la manera con la que se entiende el fútbol en el Barcelona, y porque el equipo debe crecer en sus comportamientos colectivos. Si el Barça juega bien pisa mucha área y si el balón circula por ella, Lewandowski no acostumbra a fallar.

Además, el margen de mejora individual y colectivo es grande porque la presencia de un futbolista como el polaco permite matices interesantes para recortar el proceso de creación del fútbol de ataque. Xavi y el equipo están en ello así que el aficionado del Barcelona solo debe esperar a que llegue la mejor versión del equipo para ver pletórico a su delantero. Y mientras tanto, esperando que llegue ese día y sin sobresalir, Lewandowski será pichichi y ganará la Liga, su novena consecutiva.