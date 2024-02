La estrategia del Bayern para sacar a Araujo del Barça

El Bayern está absolutamente convencido de que con Araujo hay partido. El club alemán se ha marcado una estrategia para conseguir el fichaje del central blaugrana este mismo verano y creen que la operación acabará llegando a buen puerto. El Bayern lleva tiempo trabajando en el fichaje y esperan que el Barça acabe abriendo la puerta a las negociaciones por su necesidad imperiosa de ingresar, por lo que pujarán muy fuerte para que entren dudas en el club blaugrana. La venta podría rondar los 100 millones de euros y su fichaje es absolutamente estratégico para el proyecto de Thomas Tuchel.

El Bayern decidió ir con todo a por Araujo en los meses finales del curso pasado. Tuchel detectó problemas defensivos graves y necesita un central de primerísimo nivel para poder competir con las máximas garantías en Europa. El club alemán estudió otras opciones pero se llegó a la conclusión de que solo sería posible subir el nivel con un fichaje incuestionable y ese no es otro que Araujo. Creen que es mejor invertir una cantidad muy alta por un futbolista que apostar algo menos de dinero por otras opciones que convencen menos.

Es por ello, que el primer paso que dio el Bayern fue con el entorno de Araujo para sondear esta posibilidad. Y accedieron también a hablar con el jugador. El uruguayo siempre ha sido claro y prioriza absolutamente continuar en el Barça, pero el Bayern puede convencerle por dos vías: la deportiva, con un proyecto sólido construido para ganar la Champions y ser hegemónico durante muchos años al máximo nivel y económico, ofreciéndole una ficha que más que doblaría la posible oferta de renovación que le pueda ofrecer el Barça en las próximas semanas. Los alemanes querían que al futbolista le quedase claro que iba a convertirse en el fichaje estrella del verano en una operación nunca vista en la Bundesliga.

El Bayern ha ido con todo y se ha implicado la totalidad del club. En las conversaciones a varias bandas han intervenido su director deportivo, Cristoph Freund y el entrenador, Thomas Tuchel, el principal valedor de Araujo. El técnico ha reiterado internamente que el Bayern ha acabado pagando millonadas por centrales que finalmente no han rendido como se esperaba como es el caso del holandés De Ligt, por lo que ahora no se puede fallar. Y tienen la convicción de que con Araujo no va a ser así.

Ronald Araujo sabe directamente del inmenso interés del Bayern y de la grandeza de la operación, pero aún así desea seguir en el Barça. También tiene claro que renovó haciendo un esfuerzo económico importante y que ahora es el central que menos cobra de la plantilla con muchísima diferencia, algo que no es ni justo ni lógico por su importancia en el equipo y rendimiento. El uruguayo es feliz en Barcelona, pero también ha llegado el momento de sentirse valorado y una propuesta del Barça a la baja podría ser interpretado como un mensaje de apertura de puertas en el próximo mercado de verano.

Y eso es a lo que juega el Bayern. La oferta de traspaso que van a lanzar está fuera de mercado y tienen clarísimo que el Barça está necesitado. Si el club blaugrana no logra vender a futbolistas menos estratégicos que Araujo van a comenzar los nervios y en el club blaugrana tienen claro que la salvación económica podría llegar con la venta del uruguayo. En el Barça prefieren no vender al central, pero también creen que podría ser la única solución. Sacrificar una pieza en una decisión dolorosa para poder tener recursos con el objetivo de reconstruir el equipo.

La partida se está jugando desde hace meses. El Bayern ya sondeó la opción de fichar a Araujo en el mercado de invierno en un movimiento que estaba condenado a fracasar, pero que significaba el pistoletazo de salida a una operación a más largo plazo. Los alemanes avisaron ya que iban a por el uruguayo y que iban a seguir intentándolo. Algo parecido a lo que hizo el United con Frenkie de Jong, pero que en aquella ocasión no cuajó porque el contrato con el holandés es millonario y había pocas opciones de convencerle. El escenario es distinto y puede pasar de todo, aunque una venta solo puede abrirse si el Barça accede. Y ese dilema ya está sobre la mesa.