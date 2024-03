Sissoko responde a Laporta: "No estoy de acuerdo, Mbappé será un gran fichaje para el Real Madrid"

Joan Laporta aseguró hace unos días que no está "preocupado" con la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. El presidente del FC Barcelona dejó muy claro en una entrevista en Mundo Deportivo que, según su punto de vista, el club blanco podría tener “un problema” en caso de que logre el fichaje del delantero francés. El máximo dirigente culé decía que una operación de estas características tiene muchos números de “distorsionar el vestuario” merengue.

“No, para nada, para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos”, respondió en la citada entrevista al ser preguntado por si siente envidia o no del Real Madrid. Y añadió que no tiene información al respecto, pero sí “intuición”: “Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo”.

Estas palabras de Laporta han tenido un gran recorrido y han levantado diversidad de opiniones. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Mohamed Sissoko, ex del PSG y del Valencia, en declaraciones a 'Koora'.

"No estoy para nada de acuerdo con esta afirmación [de Laporta]. El Real Madrid es un gran club que ya tiene grandes jugadores. Mbappé será un gran fichaje".

"Creo que Kylian se irá al Real Madrid. Es el momento perfecto para jugar con la camiseta merengue. Le deseo los mayores éxitos en su nueva etapa", añadió. Y dijo que ve a Mbappé "con una motivación extra" de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Barça.